Военнослужащего Гнездилова, который публично ушел в СВЧ, оставили под стражей до конца января

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 31 января для военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергея Гнездилова, который в году публично самовольно оставил свою часть. Об этом сообщает "Суспільне", передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Гнездилов будет оставаться в СИЗО до 31 января без права внесения залога. Прокурор Николай Шелест просил суд продлить Гнездилову меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 марта, без права внесения залога. По его словам, Гнездилов может скрываться от следствия и суда.

Адвокат Гнездилова, Анастасия Бурковская просила суд смягчить меру пресечения, в частности, заменить содержание под стражей на домашний арест.

Напомним

Военнослужащему 56-й ОМПБр Сергею Гнездилову, который публично заявил об оставлении воинской части, объявили о подозрении в дезертирстве.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

В ноябре Киевский апелляционный суд оставил под стражей военнослужащего 56-й бригады Сергея Гнездилова. Защита пыталась изменить квалификацию с "дезертирства" на "самовольное оставление части".