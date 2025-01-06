Военнослужащего Гнездилова, который публично ушел в СВЧ, оставили под стражей до конца января
Киев • УНН
Печерский суд продлил содержание под стражей до 31 января военнослужащего Сергея Гнездилова, который публично покинул часть. Ему грозит до 12 лет заключения за дезертирство.
Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 31 января для военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергея Гнездилова, который в году публично самовольно оставил свою часть. Об этом сообщает "Суспільне", передает УНН.
Детали
Как пишет издание, Гнездилов будет оставаться в СИЗО до 31 января без права внесения залога. Прокурор Николай Шелест просил суд продлить Гнездилову меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 марта, без права внесения залога. По его словам, Гнездилов может скрываться от следствия и суда.
Адвокат Гнездилова, Анастасия Бурковская просила суд смягчить меру пресечения, в частности, заменить содержание под стражей на домашний арест.
Напомним
Военнослужащему 56-й ОМПБр Сергею Гнездилову, который публично заявил об оставлении воинской части, объявили о подозрении в дезертирстве.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет.
В ноябре Киевский апелляционный суд оставил под стражей военнослужащего 56-й бригады Сергея Гнездилова. Защита пыталась изменить квалификацию с "дезертирства" на "самовольное оставление части".