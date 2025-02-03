В ОП заявили, что законодательство по СЗЧ должно быть жестким

Заместитель Руководителя Офиса Президента Ирина Верещук приняла участие в заседании парламентского Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, где обсуждали изменения в законодательство относительно самовольного оставления части. Она отметила, что СЗЧ не должно быть лазейкой для отдыха или перевода. Об этом она написала в Telegram, передает УНН.

"Разделяю настроение Комитета, что соответствующее законодательство должно быть достаточно жестким. Чтобы мы не воспринимали СЗЧ, как некую молодецкую забаву или способ уйти в отпуск, полечиться или перевестись в другое подразделение", - отметила Верещук.

Она отметила, что большинство случаев СЗЧ случается не на фронте, а в учебных центрах, что требует тщательного анализа причин. В то же время в боевых подразделениях таких случаев меньше всего.

Она напоминает, что начался февраль, а для добровольного возвращения из СЗЧ остается три с половиной недели.

Также Верещук предостерегает, что не стоит надеяться на дополнительное продление этого срока, поэтому с возвращением медлить не следует.

Напомним

Военнослужащие, самовольно оставившие часть (СЗЧ) после 29 ноября, не смогут вернуться на службу по упрощенному алгоритму. Они также не смогут освободиться от уголовной ответственности.