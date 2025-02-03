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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ОП заявили, что законодательство по СЗЧ должно быть жестким

В ОП заявили, что законодательство по СЗЧ должно быть жестким

Киев  •  УНН

 • 5478 просмотра

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Заместитель руководителя ОП Ирина Верещук призвала военных, самовольно оставивших части, вернуться в течение ближайших 3,5 недель. После этого срока упрощенный алгоритм возвращения на службу будет недоступен.

Заместитель Руководителя Офиса Президента Ирина Верещук приняла участие в заседании парламентского Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, где обсуждали изменения в законодательство относительно самовольного оставления части. Она отметила, что СЗЧ не должно быть лазейкой для отдыха или перевода. Об этом она написала в Telegram, передает УНН

"Разделяю настроение Комитета, что соответствующее законодательство должно быть достаточно жестким. Чтобы мы не воспринимали СЗЧ, как некую молодецкую забаву или способ уйти в отпуск, полечиться или перевестись в другое подразделение", - отметила Верещук.

Она отметила, что большинство случаев СЗЧ случается не на фронте, а в учебных центрах, что требует тщательного анализа причин. В то же время в боевых подразделениях таких случаев меньше всего.

Она напоминает, что начался февраль, а для добровольного возвращения из СЗЧ остается три с половиной недели.

Также Верещук предостерегает, что не стоит надеяться на дополнительное продление этого срока, поэтому с возвращением медлить не следует.

Напомним

Военнослужащие, самовольно оставившие часть (СЗЧ) после 29 ноября, не смогут вернуться на службу по упрощенному алгоритму. Они также не смогут освободиться от уголовной ответственности. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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