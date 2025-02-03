В ОП заявили, що законодавство щодо СЗЧ має бути жорстким

Заступниця Керівника Офісу Президента Ірина Верещук взяла участь у засіданні парламентського Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки, де обговорювали зміни до законодавства щодо самовільного залишення частини. Вона наголосила, що СЗЧ не має бути лазівкою для відпочинку чи переведення. Про це вона написала у Telegram, передає УНН.

"Поділяю настрій Комітету, що відповідне законодавство має бути досить жорстким. Щоб ми не сприймали СЗЧ, як таку собі молодецьку забаву або спосіб піти у відпустку, полікуватися чи перевестись в іншій підрозділ", - зауважила Верещук.

Вона зазначила, що більшість випадків СЗЧ трапляється не на фронті, а в навчальних центрах, що потребує ретельного аналізу причин. Водночас у бойових підрозділах таких випадків найменше.

Вона нагадує, що розпочався лютий, а для добровільного повернення із СЗЧ залишається три з половиною тижні.

Також Верещук застерігає, що не варто сподіватися на додаткове продовження цього терміну, тож з поверненням зволікати не слід.

Нагадаємо

Військовослужбовці, які самовільно залишили частину (СЗЧ) після 29 листопада, не зможуть повернутись на службу за спрощеним алгоритмом. Вони також не зможуть звільнитись від кримінальної відповідальності.