В ОП заявили, що законодавство щодо СЗЧ має бути жорстким
Київ • УНН
Заступниця керівника ОП Ірина Верещук закликала військових, що самовільно залишили частини, повернутися протягом найближчих 3,5 тижнів. Після цього терміну спрощений алгоритм повернення на службу буде недоступний.
Заступниця Керівника Офісу Президента Ірина Верещук взяла участь у засіданні парламентського Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки, де обговорювали зміни до законодавства щодо самовільного залишення частини. Вона наголосила, що СЗЧ не має бути лазівкою для відпочинку чи переведення. Про це вона написала у Telegram, передає УНН.
"Поділяю настрій Комітету, що відповідне законодавство має бути досить жорстким. Щоб ми не сприймали СЗЧ, як таку собі молодецьку забаву або спосіб піти у відпустку, полікуватися чи перевестись в іншій підрозділ", - зауважила Верещук.
Вона зазначила, що більшість випадків СЗЧ трапляється не на фронті, а в навчальних центрах, що потребує ретельного аналізу причин. Водночас у бойових підрозділах таких випадків найменше.
Вона нагадує, що розпочався лютий, а для добровільного повернення із СЗЧ залишається три з половиною тижні.
Також Верещук застерігає, що не варто сподіватися на додаткове продовження цього терміну, тож з поверненням зволікати не слід.
Нагадаємо
Військовослужбовці, які самовільно залишили частину (СЗЧ) після 29 листопада, не зможуть повернутись на службу за спрощеним алгоритмом. Вони також не зможуть звільнитись від кримінальної відповідальності.