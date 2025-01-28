Військові, які здійснили СЗЧ після 29 листопада, не зможуть повернутись на службу за спрощеним алгоритмом - Міноборони

Військовослужбовці, які самовільно залишили частину (СЗЧ) після 29 листопада, не зможуть повернутись на службу за спрощеним алгоритмом. Вони також не зможуть звільнитись від кримінальної відповідальності. Про це повідомляє Міністерство оборони, передає УНН.

Військовослужбовці, які вперше самовільно залишили військову частину, мають час до 1 березня 2025 року, щоб повернутися на службу без кримінальної відповідальності та перевестися в інший підрозділ. Проте цей спрощений алгоритм не стосується військових, які здійснили СЗЧ після 29 листопада 2024 року - повідомили в Міноборони.

Зазначається, що військовослужбовці здійснили СЗЧ після 29 листопада, навіть якщо це перше їхнє СЗЧ, не можуть повернутись на службу та звільнитись від кримінальної відповідальності за швидким спрощеним алгоритмом.

Міноборони повідомляє, що такі військовослужбовці повинні пройти через загальну процедуру, яка включає:

отримання письмової згоди командира частини, яку військовий самовільно залишив, або батальйону резерву, куди направлять військового на час поновлення на службі;

проведення розслідування кримінального провадження;

винесення рішення судом на підставі клопотання прокурором щодо того, звільняти чи ні військового від відповідальності.

"І лише після рішення суду військового починають поновлювати на службі, зокрема повертати грошові виплати та соціальні гарантії, які були призупинені після того, як командир подав заяву про СЗЧ. Військові, які здійснили СЗЧ після 29 листопада, можуть декілька місяців чекати поновлення на службі. І до цього моменту грошове забезпечення та інші гарантії вони не отримують", - зазначили в міністерстві.

Нагадаємо

В листопаді 2024 року Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкт №12095, згідно з яким добровільно можуть повернутися на службу військовозобов'язані, які вперше залишили військові частини або дезертували.

У січні Рада продовжила термін для добровільного повернення на службу військових, котрі самовільно залишили до 1 березня.