Военные, которые совершили СЗЧ после 29 ноября, не смогут вернуться на службу по упрощенному алгоритму - Минобороны

Военнослужащие, самовольно оставившие часть (СЗЧ) после 29 ноября, не смогут вернуться на службу по упрощенному алгоритму. Они также не смогут освободиться от уголовной ответственности. Об этом сообщает Министерство обороны, передает УНН.

Военнослужащие, которые впервые самовольно оставили воинскую часть, имеют время до 1 марта 2025 года, чтобы вернуться на службу без уголовной ответственности и перевестись в другое подразделение. Однако этот упрощенный алгоритм не касается военных, совершивших СВЧ после 29 ноября 2024 года