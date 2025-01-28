Военные, которые совершили СЗЧ после 29 ноября, не смогут вернуться на службу по упрощенному алгоритму - Минобороны
Киев • УНН
Военные, которые самовольно оставили часть после 29 ноября, не смогут вернуться по упрощенной процедуре. Им придется пройти полное расследование и получить решение суда для восстановления на службе.
Военнослужащие, самовольно оставившие часть (СЗЧ) после 29 ноября, не смогут вернуться на службу по упрощенному алгоритму. Они также не смогут освободиться от уголовной ответственности. Об этом сообщает Министерство обороны, передает УНН.
Военнослужащие, которые впервые самовольно оставили воинскую часть, имеют время до 1 марта 2025 года, чтобы вернуться на службу без уголовной ответственности и перевестись в другое подразделение. Однако этот упрощенный алгоритм не касается военных, совершивших СВЧ после 29 ноября 2024 года
Отмечается, что военнослужащие совершили СЗЧ после 29 ноября, даже если это первое их СЗЧ, не могут вернуться на службу и освободиться от уголовной ответственности по быстрому упрощенному алгоритму.
Минобороны сообщает, что такие военнослужащие должны пройти через общую процедуру, которая включает:
получение письменного согласия командира части, которую военный самовольно оставил, или батальона резерва, куда направят военного на время восстановления на службе;
проведение расследования уголовного производства;
вынесение решения судом на основании ходатайства прокурором относительно того, освобождать или нет военного от ответственности.
"И только после решения суда военного начинают восстанавливать на службе, в частности возвращать денежные выплаты и социальные гарантии, которые были приостановлены после того, как командир подал заявление о СЗЧ. Военные, которые совершили СЗЧ после 29 ноября, могут несколько месяцев ждать восстановления на службе. И до этого момента денежное обеспечение и другие гарантии они не получают", - отметили в министерстве.
Напомним
В ноябре 2024 года Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект №12095, согласно которому добровольно могут вернуться на службу военнообязанные, которые впервые оставили воинские части или дезертировали.
В январе Рада продлила срок для добровольного возвращения на службу самовольно оставивших военных до 1 марта.