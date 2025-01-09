Термін для добровільного повернення із СЗЧ продовжили до 1 березня

Парламент на сьогоднішньому засіданні. проголошування за продовження терміну для добровільного повернення на службу військових, котрі самовільно залишили до 1 березня. Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук, передає УНН.

Верховна Рада підтримала продовження терміну для добровільного повернення із СЗЧ. До 01 березня 2025 року - написала Верещук.

Доповнення

1 січня 2025 року закінчився термін для добровільного повернення на службу із СЗЧ. Раніше Верещук повідомляла, що обговорюється ідея про продовження терміну добровільного повернення із СЗЧ.

Нагадаємо

У листопаді минулого року Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу військовозобов'язаних, які вперше дезертирували. Закон передбачає відновлення виплат та соціальних гарантій для тих, хто добровільно повернеться.

Згідно з документом, під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертирували та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується.

Поновлюються виплати грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій.

Розпочаті кримінальні проваджені щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, відносно військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і добровільно прибули та висловили готовність про продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їх контракту.