Термін для добровільного повернення із СЗЧ продовжили до 1 березня
Київ • УНН
Парламент підтримав продовження терміну добровільного повернення військовослужбовців із СЗЧ до 1 березня 2025 року. Закон передбачає відновлення виплат та соціальних гарантій для тих, хто добровільно повернеться на службу.
Парламент на сьогоднішньому засіданні. проголошування за продовження терміну для добровільного повернення на службу військових, котрі самовільно залишили до 1 березня. Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук, передає УНН.
Верховна Рада підтримала продовження терміну для добровільного повернення із СЗЧ. До 01 березня 2025 року
Доповнення
1 січня 2025 року закінчився термін для добровільного повернення на службу із СЗЧ. Раніше Верещук повідомляла, що обговорюється ідея про продовження терміну добровільного повернення із СЗЧ.
Нагадаємо
У листопаді минулого року Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу військовозобов'язаних, які вперше дезертирували. Закон передбачає відновлення виплат та соціальних гарантій для тих, хто добровільно повернеться.
Згідно з документом, під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертирували та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується.
Поновлюються виплати грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій.
Розпочаті кримінальні проваджені щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, відносно військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і добровільно прибули та висловили готовність про продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їх контракту.