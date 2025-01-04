Термін добровільного повернення з СЗЧ може бути продовжено - Верещук
Київ • УНН
В Україні обговорюють продовження терміну добровільного повернення військових після самовільного залишення частин. Питання розглядається на міжвідомчій нараді та з оборонним комітетом ВР.
Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук заявила, що наразі обговорюється ідея про продовження терміну добровільного повернення на службу військових після самовільного залишення частин. Про це вона повідомила у Telegram, пише УНН.
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За словами заступника керівника ОП, в Україні розглядають можливість подовження терміну добровільного повернення військовослужбовців на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ).
Ця пропозиція, за її словами, обговорювалася на міжвідомчій нараді з ветеранської політики та соціального захисту військових.
1 січня 2025 року закінчився термін для добровільного повернення на службу із СЗЧ. Ідея в тому, щоб продовжити цей термін (на скільки саме - це предмет обговорення),
Вона розповіла, що нині обговорення цього питання вже триває з оборонним комітетом Верховної Ради.
Серед інших заходів для вирішення проблематики СЗЧ пропонують активніше залучати рекрутерів із бойових підрозділів.
Якщо у когось виходить успішно повернути бійця у стрій, ну то треба дати людям працювати й усіляко підтримати. (До слова, не допускати ситуації, коли підрозділ домовився забрати людину після СЗЧ до себе, а її направляють до іншого підрозділу)
Нагадаємо
У листопаді минулого року Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу військовозобов'язаних, які вперше дезертирували. Закон передбачає відновлення виплат та соціальних гарантій для тих, хто добровільно повернеться.
Згідно з документом, під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертирували та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується.
Поновлюються виплати грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій.
Розпочаті кримінальні проваджені щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, відносно військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і добровільно прибули та висловили готовність про продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їх контракту.