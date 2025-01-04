Срок добровольного возвращения из СЗЧ может быть продлен - Верещук

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук заявила, что сейчас обсуждается идея о продлении срока добровольного возвращения на службу военных после самовольного оставления частей. Об этом она сообщила в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам заместителя руководителя ОП, в Украине рассматривают возможность продления срока добровольного возвращения военнослужащих на службу после самовольного оставления части (СЗЧ).

Это предложение, по ее словам, обсуждалось на межведомственном совещании по ветеранской политике и социальной защите военных.

1 января 2025 года истек срок для добровольного возвращения на службу из СЗЧ. Идея в том, чтобы продлить этот срок (на сколько именно - это предмет обсуждения), - сказала Верещук.

Она рассказала, что сейчас обсуждение этого вопроса уже идет с оборонным комитетом Верховной Рады.

Среди других мер для решения проблематики СЗЧ предлагают активнее привлекать рекрутеров из боевых подразделений.

Если у кого-то получается успешно вернуть бойца в строй, ну так надо дать людям работать и всячески поддержать. (К слову, не допускать ситуации, когда подразделение договорилось забрать человека после СЗЧ к себе, а его направляют в другое подразделение) - добавила Верещук.

Напомним

В ноябре прошлого года Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу военнообязанных, которые впервые дезертировали. Закон предусматривает восстановление выплат и социальных гарантий для тех, кто добровольно вернется.

Согласно документу, во время действия военного положения военнослужащим, которые впервые самовольно оставили воинские части или места службы или дезертировали и добровольно прибыли к месту прохождения службы и выразили готовность продолжить военную службу, военная служба и действие контракта продолжается.

Возобновляются выплаты денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения, льгот и социальных гарантий.

Начатые уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы или дезертировали и добровольно прибыли и выразили готовность о продолжении прохождения военной службы, не является основанием для отказа в продолжении военной службы таких военнослужащих и действия их контракта.