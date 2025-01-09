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Срок для добровольного возвращения из СОЧ продлили до 1 марта

Срок для добровольного возвращения из СОЧ продлили до 1 марта

Киев  •  УНН

 • 3039 просмотра

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Парламент поддержал продление срока добровольного возвращения военнослужащих из СОЧ до 1 марта 2025 года. Закон предусматривает восстановление выплат и социальных гарантий для тех, кто добровольно вернется на службу.

Парламент на сегодняшнем заседании проголосовал за продление срока для добровольного возвращения на службу военных, которые самовольно оставили до 1 марта. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук, передает УНН

Верховная Рада поддержала продление срока для добровольного возвращения из СОЧ. До 01 марта 2025 года

- написала Верещук.

Дополнение 

1 января 2025 года истек срок для добровольного возвращения на службу из СЗЧ. Ранее Верещук сообщала, что обсуждается идея о продлении срока добровольного возвращения из СОЧ.

Напомним

В ноябре прошлого года Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу военнообязанных, которые впервые дезертировали. Закон предусматривает восстановление выплат и социальных гарантий для тех, кто добровольно вернется.

Согласно документу, во время действия военного положения военнослужащим, которые впервые самовольно оставили воинские части или места службы или дезертировали и добровольно прибыли к месту прохождения службы и выразили готовность продолжить военную службу, военная служба и действие контракта продолжается.

Возобновляются выплаты денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения, льгот и социальных гарантий.

Начатые уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы или дезертировали и добровольно прибыли и выразили готовность о продолжении прохождения военной службы, не является основанием для отказа в продолжении военной службы таких военнослужащих и действия их контракта.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика
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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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