Срок для добровольного возвращения из СОЧ продлили до 1 марта
Киев • УНН
Парламент поддержал продление срока добровольного возвращения военнослужащих из СОЧ до 1 марта 2025 года. Закон предусматривает восстановление выплат и социальных гарантий для тех, кто добровольно вернется на службу.
Парламент на сегодняшнем заседании проголосовал за продление срока для добровольного возвращения на службу военных, которые самовольно оставили до 1 марта. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук, передает УНН.
Верховная Рада поддержала продление срока для добровольного возвращения из СОЧ. До 01 марта 2025 года
Дополнение
1 января 2025 года истек срок для добровольного возвращения на службу из СЗЧ. Ранее Верещук сообщала, что обсуждается идея о продлении срока добровольного возвращения из СОЧ.
Напомним
В ноябре прошлого года Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу военнообязанных, которые впервые дезертировали. Закон предусматривает восстановление выплат и социальных гарантий для тех, кто добровольно вернется.
Согласно документу, во время действия военного положения военнослужащим, которые впервые самовольно оставили воинские части или места службы или дезертировали и добровольно прибыли к месту прохождения службы и выразили готовность продолжить военную службу, военная служба и действие контракта продолжается.
Возобновляются выплаты денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения, льгот и социальных гарантий.
Начатые уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы или дезертировали и добровольно прибыли и выразили готовность о продолжении прохождения военной службы, не является основанием для отказа в продолжении военной службы таких военнослужащих и действия их контракта.