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Рада продлила срок добровольного возвращения военных из СЗЧ до 30 августа

Киев • УНН

 • 17076 просмотра

ВР приняла законопроект №13177, продлевающий срок добровольного возвращения к службе военнослужащих, самовольно покинувших часть, до 30 августа 2025 года. Также, подать рапорт на возвращение можно будет онлайн.

Рада продлила срок добровольного возвращения военных из СЗЧ до 30 августа

Верховная Рада приняла законопроект о продлении срока добровольного возвращения к службе военнослужащих, самовольно покинувших часть. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

"Рада поддержала (законопроект – ред.) №13177 - урегулирование отдельных вопросов по военнослужащим, самовольно покинувшим воинскую часть. По факту продлили срок добровольного возвращения до 30 августа 2025 года", - написал Железняк.

Он сообщил, что за основу и в целом проголосовало 282 нардепа.

Железняк рассказал об основных положениях:

• во время действия военного положения военная служба таких лиц не приостанавливается, а для тех, которые покинули и не вернулись к моменту прекращения или отмены военного положения, военная служба приостанавливается со дня, следующего после прекращения или отмены военного положения;

• срок их отсутствия не засчитывается в выслугу, в течение этого периода выплаты, обеспечение и льготы не предоставляются (это положение добавлено Комитетом в решении к законопроекту);

• продолжается действие механизма добровольного возвращения к службе до 30 августа 2025 года. С момента продления военной службы таким военнослужащим возобновляются льготы и социальные гарантии, установленные законодательством Украины;

• военнослужащие, которые вернулись, могут продолжить службу по решению командира, даже при наличии возбужденного уголовного производства;

• военнослужащий, которому приостановлена военная служба или который во время действия военного положения самовольно покинул службу или дезертировал, не пользуется правом на льготы, гарантии и компенсации, установленные законом. В настоящее время члены его семьи также не пользуются правом на льготы, гарантии и компенсации, которыми они пользовались как члены семьи такого лица.

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Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что также внедряется новый функционал в приложении "Армия+" — подать рапорт на возвращение можно будет онлайн.

"Также проголосовали, чтобы этот законопроект безотлагательно направили на подпись", - добавил Гончаренко.

Дополнение

В марте ГБР сообщало, что на службу вернулись почти 21 тысяча 100 военнослужащих за время действия закона о СЗЧ.

Анна Мурашко

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