Рада продлила срок добровольного возвращения военных из СЗЧ до 30 августа

Верховная Рада приняла законопроект о продлении срока добровольного возвращения к службе военнослужащих, самовольно покинувших часть. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

"Рада поддержала (законопроект – ред.) №13177 - урегулирование отдельных вопросов по военнослужащим, самовольно покинувшим воинскую часть. По факту продлили срок добровольного возвращения до 30 августа 2025 года", - написал Железняк.

Он сообщил, что за основу и в целом проголосовало 282 нардепа.

Железняк рассказал об основных положениях:

• во время действия военного положения военная служба таких лиц не приостанавливается, а для тех, которые покинули и не вернулись к моменту прекращения или отмены военного положения, военная служба приостанавливается со дня, следующего после прекращения или отмены военного положения;

• срок их отсутствия не засчитывается в выслугу, в течение этого периода выплаты, обеспечение и льготы не предоставляются (это положение добавлено Комитетом в решении к законопроекту);

• продолжается действие механизма добровольного возвращения к службе до 30 августа 2025 года. С момента продления военной службы таким военнослужащим возобновляются льготы и социальные гарантии, установленные законодательством Украины;

• военнослужащие, которые вернулись, могут продолжить службу по решению командира, даже при наличии возбужденного уголовного производства;

• военнослужащий, которому приостановлена военная служба или который во время действия военного положения самовольно покинул службу или дезертировал, не пользуется правом на льготы, гарантии и компенсации, установленные законом. В настоящее время члены его семьи также не пользуются правом на льготы, гарантии и компенсации, которыми они пользовались как члены семьи такого лица.

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Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что также внедряется новый функционал в приложении "Армия+" — подать рапорт на возвращение можно будет онлайн.

"Также проголосовали, чтобы этот законопроект безотлагательно направили на подпись", - добавил Гончаренко.

Дополнение

В марте ГБР сообщало, что на службу вернулись почти 21 тысяча 100 военнослужащих за время действия закона о СЗЧ.