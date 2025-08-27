$41.400.03
Тільки в'язниця: Рада хоче скасувати умовні строки для військових за непокору

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Депутати пропонують скасувати м'якші вироки військовим за непокору, передбачивши лише від 5 до 10 років в'язниці. Законопроєкт №13452 також заборонить умовні терміни та звільнення від адміністративної відповідальності за низку правопорушень.

Тільки в'язниця: Рада хоче скасувати умовні строки для військових за непокору

Депутати пропонують внести зміни до Кримінального кодексу і скасувати можливість призначати військовим м’якіше покарання за непокору. Законопроєкт №13452 передбачає лише покарання у вигляді від 5 до 10 років в’язниці, пише УНН із посиланням на Верховну Раду України.

Деталі

Комітет Верховної Ради України 27 серпня проведе позачергове засідання в режимі відеоконференції. У порядку денному - розгляд у першому читанні законопроєкту №13452, який передбачає посилення відповідальності за військові адміністративні та кримінальні правопорушення.

Що пропонують депутати

Законопроєкт, авторами якого є народні депутати Сергій Іонушас, Максим Павлюк, Владлен Неклюдов та інші встановлює, що за непокору наказу командира військовослужбовець нестиме лише покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років. При цьому суд не матиме права призначити умовне покарання чи іспитовий строк.

Що зміниться у законодавстві

Автори законопроєкту пропонують доповнити статтю 75 Кримінального кодексу, щоб непокора (ст. 402) увійшла до переліку діянь, за які не може бути призначене більш м’яке покарання, ніж передбачено санкцією, а також не може застосовуватися звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Наразі ця стаття не входить до переліку злочинів, за які неможливе звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Крім того, пропонується заборонити звільнення військовослужбовців від адміністративної відповідальності за низку правопорушень інших правопорушень. Зокрема за необережне пошкодження військового майна, порушення правил несення бойового чергування, розпивання алкогольних напоїв та інші.

Альона Уткіна

СуспільствоПолітика
Верховна Рада України
Збройні сили України
Україна