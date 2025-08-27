Тільки в'язниця: Рада хоче скасувати умовні строки для військових за непокору

Депутати пропонують внести зміни до Кримінального кодексу і скасувати можливість призначати військовим м’якіше покарання за непокору. Законопроєкт №13452 передбачає лише покарання у вигляді від 5 до 10 років в’язниці, пише УНН із посиланням на Верховну Раду України.

Деталі

Комітет Верховної Ради України 27 серпня проведе позачергове засідання в режимі відеоконференції. У порядку денному - розгляд у першому читанні законопроєкту №13452, який передбачає посилення відповідальності за військові адміністративні та кримінальні правопорушення.

Що пропонують депутати

Законопроєкт, авторами якого є народні депутати Сергій Іонушас, Максим Павлюк, Владлен Неклюдов та інші встановлює, що за непокору наказу командира військовослужбовець нестиме лише покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років. При цьому суд не матиме права призначити умовне покарання чи іспитовий строк.

Що зміниться у законодавстві

Автори законопроєкту пропонують доповнити статтю 75 Кримінального кодексу, щоб непокора (ст. 402) увійшла до переліку діянь, за які не може бути призначене більш м’яке покарання, ніж передбачено санкцією, а також не може застосовуватися звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Наразі ця стаття не входить до переліку злочинів, за які неможливе звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Крім того, пропонується заборонити звільнення військовослужбовців від адміністративної відповідальності за низку правопорушень інших правопорушень. Зокрема за необережне пошкодження військового майна, порушення правил несення бойового чергування, розпивання алкогольних напоїв та інші.

