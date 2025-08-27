$41.400.03
Только тюрьма: Рада хочет отменить условные сроки для военных за неповиновение

Киев • УНН

 • 422 просмотра

Депутаты предлагают отменить более мягкие приговоры военным за неповиновение, предусмотрев только от 5 до 10 лет тюрьмы. Законопроект №13452 также запретит условные сроки и освобождение от административной ответственности за ряд правонарушений.

Только тюрьма: Рада хочет отменить условные сроки для военных за неповиновение

Депутаты предлагают внести изменения в Уголовный кодекс и отменить возможность назначать военным более мягкое наказание за неповиновение. Законопроект №13452 предусматривает только наказание в виде от 5 до 10 лет тюрьмы, пишет УНН со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Детали

Комитет Верховной Рады Украины 27 августа проведет внеочередное заседание в режиме видеоконференции. В повестке дня - рассмотрение в первом чтении законопроекта №13452, который предусматривает усиление ответственности за военные административные и уголовные правонарушения.

Что предлагают депутаты

Законопроект, авторами которого являются народные депутаты Сергей Ионушас, Максим Павлюк, Владлен Неклюдов и другие, устанавливает, что за неповиновение приказу командира военнослужащий будет нести только наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет. При этом суд не будет иметь права назначить условное наказание или испытательный срок.

Что изменится в законодательстве

Авторы законопроекта предлагают дополнить статью 75 Уголовного кодекса, чтобы неповиновение (ст. 402) вошло в перечень деяний, за которые не может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией, а также не может применяться освобождение от отбывания наказания с испытанием.

Сейчас эта статья не входит в перечень преступлений, за которые невозможно освобождение от отбывания наказания с испытанием.

Кроме того, предлагается запретить освобождение военнослужащих от административной ответственности за ряд других правонарушений. В частности, за неосторожное повреждение военного имущества, нарушение правил несения боевого дежурства, распитие алкогольных напитков и другие.

Алена Уткина

ОбществоПолитика
Верховная Рада
Вооруженные силы Украины
Украина