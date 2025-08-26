$41.430.15
12013 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
11749 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 20507 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 110073 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 70890 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 68369 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 197295 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 188208 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 70692 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 67800 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
Не просто прятать: член ассоциации владельцев оружия высказался об обучении детей обращению со "стволами"

Киев • УНН

 • 256 просмотра

Если ребенок обучен пользоваться оружием, понимает, чем это опасно, то вероятность несчастного случая намного меньше. Однако это не исключает полностью несчастные случаи.

Не просто прятать: член ассоциации владельцев оружия высказался об обучении детей обращению со "стволами"

Член Украинской ассоциации владельцев оружия Юрий Минкин считает, что если ребенок обучен пользоваться оружием, понимает, чем это опасно, то вероятность несчастного случая намного меньше. Однако он сам добавил, что это не исключает полностью несчастные случаи. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Минкин прокомментировал трагический случай на Киевщине, когда мальчик случайно застрелил соседскую девочку.

По моему убеждению, это исключительно халатность родителей, небрежное хранение оружия

- считает он.

Также Минкин рассказал, как правильно хранить оружие, чтобы избежать трагических случаев, как на Киевщине.

Утверждена инструкция, которая у нас заменяет закон об оружии. Инструкция утверждена приказом МВД №622. В пункте 12.12. четко определяется, как должно храниться оружие. Оно должно храниться в металлическом ящике или сейфе, но таким образом, что исключает доступ третьих лиц. Это нормативное определение. Но соблюдая эту норму, мы уже во многом себя страхуем и страхуем окружающих от того, что оружие попадет не в те руки. Но есть нюанс еще один, если мы говорим о детях, то есть высокая вероятность, что ребенок где-то ключи найдет. Дети любознательны, они изучают мир 

- сказал Минкин.

Поэтому он отметил, приведя на собственном примере, что как отец и владелец оружия, он всегда объяснял ребенку опасность и правила обращения с оружием.

Именно для этого, я как отец и владелец оружия всегда объяснял ребенку опасность и правила обращения с оружием, то есть не просто прятать. Если ребенок обучен пользоваться оружием, если регулярно ездим стрелять, если ребенок понимает, чем это опасно и как проверить наличие патрона в патроннике, то вероятность несчастного случая намного меньше, это не исключает полностью несчастные случаи, но…

- заявил Минкин.

На вопрос, стоит ли, возможно, школе уделять внимание этому, Минкин ответил: "Обязательно. Оружия очень много, в стране идет война, поэтому просто так откреститься, отгородиться от того, что оружие есть и будет вокруг нас, невозможно. Надо учить".

Добавим, что в первую очередь родители должны обезопасить детей от контакта с оружием. Даже если ребенок осведомлен в правилах обращения с ним, это не гарантирует 100% безопасность окружающих, как сам указал Минкин. 

В Украине закон разрешает пользоваться различными видами оружия с разного возраста: с 18 лет - холодным, охолощенным, пневматическим оружием и газовыми пистолетами, с 21 года - охотничьим гладкоствольным оружием, а с 25 лет - охотничьим нарезным оружием.

The Times: после войны в Украине может быть неконтролируемый оборот оружия23.03.2025, 14:50 • 103690 просмотров

Дополнение

УНН сообщал, что в одном из сел Бориспольского района Киевщины 7-летний мальчик застрелил из ружья соседскую девочку.

Полиция впоследствии сообщила, что в Киевской области полиция расследует обстоятельства несчастного случая, в результате которого погиб ребенок после выстрела из ружья соседского мальчика, открыто уголовное производство, задержан отец мальчика.

Ситуация с оружием в Украине

В начале марта 2022 года был принят Закон об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины, который предоставил право органам государственной власти выдавать гражданам оружие для отпора вооруженной агрессии россии. В соответствии с положениями закона, граждане, участвующие в защите страны, не подлежат уголовной ответственности за попытку отпора агрессии.

Этот законопроект был инициирован для укрепления обороноспособности страны и деморализации врага. В течение первых лет полномасштабной войны были приняты меры, которые дали возможность гражданам получать огнестрельное оружие, а также добровольно сдавать его в правоохранительные органы, а на период военного положения — задекларировать.

Статья 263 Уголовного кодекса Украины в начале полномасштабной войны была изменена таким образом, чтобы лицо не несло уголовной ответственности в случае, если оно добровольно сдало оружие. В результате чего гражданские лица ежегодно добровольно сдают около 1 000 единиц незарегистрированного оружия.

МВД в июле 2025 года сообщало, что украинцы уже официально задекларировали более 11 тысяч единиц огнестрельного оружия и более 5 миллионов боеприпасов. И кампания добровольного декларирования оружия, которое можно сдать в ближайшее подразделение Нацполиции, продолжается.

В Украине за 2024 год было зафиксировано 5 898 правонарушений из-за незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

В МВД в 2024 году сообщали, что количество правонарушений с использованием огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов на третьем году войны увеличилось в 42 раза.

Также в министерстве внутренних дел отмечали, что следующим системным этапом является принятие базового проекта Закона "О праве на гражданское огнестрельное оружие" регистр. № 5708. Важно, чтобы порядок изготовления, приобретения, хранения, учета, перевозки и использования огнестрельного оружия был урегулирован на уровне закона, а не подзаконного акта.

Законопроект №5708 в первом чтении поддержали 274 нардепа еще 23 февраля 2022 года.

Опыт США по оружию

Согласно исследованию, опубликованному в журнале JAMA Pediatrics, в США смягчение законов об оружии стало причиной тысячи детских смертей.

В 2022 году The Guardian сообщала, что уровень смертности от огнестрельного оружия в США достиг 30-летнего максимума, причем смертность среди женщин растет быстрее, чем среди мужчин.

Исследование показывает, что количество убийств, связанных с огнестрельным оружием, среди темнокожих женщин выросло более чем в три раза с 2010 года, а количество самоубийств с применением огнестрельного оружия удвоилось с 2015 года.

Анна Мурашко

