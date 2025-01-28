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Незаконне поводження зі зброєю: ОГП розкрив, де найбільше правопорушень було торік

Київ • УНН

 • 125892 перегляди

В Україні за 2024 рік зафіксовано 5898 правопорушень через незаконне поводження зі зброєю. Найбільше випадків на Дніпропетровщині, Харківщині та в Києві.

В Україні за 2024 рік було обліковано 5 898 правопорушень через незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Про це журналісту УНН повідомили у відповідь на запит в Офісі Генерального прокурора.

Загалом за останні чотири роки в Україні було обліковано 20 282 правопорушення через незаконне поводження зі зброєю. Так, спостерігається чітке зростання кількості правопорушень з кожним роком. Основними лідерами є Дніпропетровщина, Одещина та столиця.

В Україні за січень-грудень 2024 року обліковано 5 898 кримінальних проваджень за статтею 263 ККУ - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Зареєстровано було 10 163 провадження.З цієї кількості закрито 4 325.

Згідно з наданими даними, найбільше обліковано кримінальних правопорушень через незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами у 2024 році було:

⦁ На Дніпропетровщині - 615;

⦁ На Харківщині - 441;

⦁ В Києві - 373;

⦁ На Одещині - 363;

⦁ На Донеччині - 360. 

Найменше у 2024 році було обліковано правопорушень щодо незаконного поводження зі зброєю у Луганській області - 1, Херсонській області - 118 та Тернопільській області - 142.

За 2021 рік до початку повномасштабної війни в Україні було обліковано - 4 067 кримінальних проваджень через незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Тоді також лідирувала за кількістю облікованих правопорушень через незаконне поводження зі зброєю Дніпропетровська область - 435, у Києві було обліковано 294 правопорушень, а в Одеській області - 266.

З січня по грудень 2022 року загалом було обліковано 4 735 кримінальних правопорушень через незаконне поводження зі зброєю. Зареєстровано було 9 221 провадження, з цієї кількості закрито 4 513.

За кількістю облікованих правопорушень також лідирувала Дніпропетровська область - 568. В Києві було 462 правопорушень, а в Одеській області - 366.

У 2023 році ситуація була гірша ніж в попередніх роках й обліковано було 5 582 правопорушення щодо незаконного поводження зі зброєю. Зареєстровано було 10 366 проваджень, з яких закрито 4 831.

Лідирували тоді наступні області:

⦁ Дніпропетровська - 672

⦁ Харківська - 466

⦁ Київ - 454

⦁ Донецька - 403

⦁ Одеська - 361

Коли Україна виступатиме на Євробаченні у Базелі? Результати жеребкування28.01.25, 15:43 • 24906 переглядiв

Доповнення

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв у 2024 році, що за весь 2023 рік правоохоронці вилучили у громадян близько 5500 одиниць вогнепальної зброї, а також 2 млн боєприпасів.

Загалом тема незаконного обігу зброї в Україні стоїть гостро ще з 2014 року, з початком повномасштабної війни ситуація погіршилась.

Протягом, зокрема 2024 року була не одна новина в ЗМІ та соцмережах про застосування, вибухи гранат в містах. Зокрема, 7 липня повідомлялося, що у Луцьку невідомий чоловік з вікна автомобіля кинув у людей гранату.

Влітку на дитячому майданчику в Гостомелі, що в Київській області, діти знайшли гранату.

Весною чоловік в Броварах підірвав гранату, поранивши поліцейського.

В департаменті карного розшуку Національної поліції повідомляли УНН, що правоохоронцями на постійній основі вживаються заходи щодо недопущення витоку вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин з територій, на яких ведуться бойові дії, до інших регіонів України. Цілодобово функціонує 270 блокпостів із залученням військовослужбовців.

З 25 листопада 2024 року вступив у дію Закон України "Про декларування зброї". Повна назва Закон України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

На початку січня 2025 року начальника Управління контролю за обігом зброї Національної поліції В'ячеслав Савченко повідомляв, що в Україні з 25 листопада громадяни задекларували 2500 одиниць вогнепальної зброї та 430 тис. боєприпасів. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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