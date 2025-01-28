Незаконне поводження зі зброєю: ОГП розкрив, де найбільше правопорушень було торік
Київ • УНН
В Україні за 2024 рік зафіксовано 5898 правопорушень через незаконне поводження зі зброєю. Найбільше випадків на Дніпропетровщині, Харківщині та в Києві.
В Україні за 2024 рік було обліковано 5 898 правопорушень через незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Про це журналісту УНН повідомили у відповідь на запит в Офісі Генерального прокурора.
Загалом за останні чотири роки в Україні було обліковано 20 282 правопорушення через незаконне поводження зі зброєю. Так, спостерігається чітке зростання кількості правопорушень з кожним роком. Основними лідерами є Дніпропетровщина, Одещина та столиця.
В Україні за січень-грудень 2024 року обліковано 5 898 кримінальних проваджень за статтею 263 ККУ - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Зареєстровано було 10 163 провадження.З цієї кількості закрито 4 325.
Згідно з наданими даними, найбільше обліковано кримінальних правопорушень через незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами у 2024 році було:
⦁ На Дніпропетровщині - 615;
⦁ На Харківщині - 441;
⦁ В Києві - 373;
⦁ На Одещині - 363;
⦁ На Донеччині - 360.
Найменше у 2024 році було обліковано правопорушень щодо незаконного поводження зі зброєю у Луганській області - 1, Херсонській області - 118 та Тернопільській області - 142.
За 2021 рік до початку повномасштабної війни в Україні було обліковано - 4 067 кримінальних проваджень через незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Тоді також лідирувала за кількістю облікованих правопорушень через незаконне поводження зі зброєю Дніпропетровська область - 435, у Києві було обліковано 294 правопорушень, а в Одеській області - 266.
З січня по грудень 2022 року загалом було обліковано 4 735 кримінальних правопорушень через незаконне поводження зі зброєю. Зареєстровано було 9 221 провадження, з цієї кількості закрито 4 513.
За кількістю облікованих правопорушень також лідирувала Дніпропетровська область - 568. В Києві було 462 правопорушень, а в Одеській області - 366.
У 2023 році ситуація була гірша ніж в попередніх роках й обліковано було 5 582 правопорушення щодо незаконного поводження зі зброєю. Зареєстровано було 10 366 проваджень, з яких закрито 4 831.
Лідирували тоді наступні області:
⦁ Дніпропетровська - 672
⦁ Харківська - 466
⦁ Київ - 454
⦁ Донецька - 403
⦁ Одеська - 361
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Доповнення
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