Коли Україна виступатиме на Євробаченні у Базелі? Результати жеребкування

Україна виступатиме у перший половині першого півфіналу "Євробачення-2025", який заплановано на 13 травня. Шоу відбудеться на арені St. Jakobshalle у Базелі, Швейцарія. Про це стало відомо під час жеребкування, передає УНН із посиланням на Суспільне.

Деталі

69-й Пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у швейцарському місті Базель у 2025 році, оскільки у Швеції перемогу здобули Nemo з піснею The Code.

Грандфінал конкурсу заплановано на суботу, 17 травня, а півфінали — на 13 та 15 травня.

У першому півфіналі також виступатимуть:

перша половина: Швеція, Україна, Словенія, Ісландія, Естонія, Польща, Португалія;

друга половина: Нідерланди, Азербайджан, Албанія, Сан-Марино, Бельгія, Кіпр, Хорватія, Норвегія.

Додамо

У конкурсі візьмуть участь 38 країн, з яких 32 змагатимуться у півфіналах. До фіналу потраплять до 20 переможців півфіналів.

Окрім того, до фіналу автоматично увійдуть представники країн "великої п'ятірки" (Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія), а також переможниця попереднього року — Швейцарія.

Швейцарська телерадіокомпанія SRG SSR вже оголосила ведучих 69-го пісенного конкурсу "Євробачення". Ними стали Гейзел Брюггер, Мішель Гунцікер та Сандра Штудер.

Євробачення-2025: оголосили пісні та порядок виступів фіналістів нацвідбору