Коли Україна виступатиме на Євробаченні у Базелі? Результати жеребкування
Київ • УНН
Під час жеребкування визначили порядок виступів країн на Євробаченні-2025 у Базелі. Україна виступатиме 13 травня разом зі Швецією, Словенією та іншими країнами у першій половині першого півфіналу.
Україна виступатиме у перший половині першого півфіналу "Євробачення-2025", який заплановано на 13 травня. Шоу відбудеться на арені St. Jakobshalle у Базелі, Швейцарія. Про це стало відомо під час жеребкування, передає УНН із посиланням на Суспільне.
Деталі
69-й Пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у швейцарському місті Базель у 2025 році, оскільки у Швеції перемогу здобули Nemo з піснею The Code.
Грандфінал конкурсу заплановано на суботу, 17 травня, а півфінали — на 13 та 15 травня.
У першому півфіналі також виступатимуть:
перша половина: Швеція, Україна, Словенія, Ісландія, Естонія, Польща, Португалія;
друга половина: Нідерланди, Азербайджан, Албанія, Сан-Марино, Бельгія, Кіпр, Хорватія, Норвегія.
Додамо
У конкурсі візьмуть участь 38 країн, з яких 32 змагатимуться у півфіналах. До фіналу потраплять до 20 переможців півфіналів.
Окрім того, до фіналу автоматично увійдуть представники країн "великої п'ятірки" (Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія), а також переможниця попереднього року — Швейцарія.
Швейцарська телерадіокомпанія SRG SSR вже оголосила ведучих 69-го пісенного конкурсу "Євробачення". Ними стали Гейзел Брюггер, Мішель Гунцікер та Сандра Штудер.
Євробачення-2025: оголосили пісні та порядок виступів фіналістів нацвідбору23.01.25, 16:56 • 25633 перегляди