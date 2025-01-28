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Когда Украина будет выступать на Евровидении в Базеле? Результаты жеребьевки

Когда Украина будет выступать на Евровидении в Базеле? Результаты жеребьевки

Киев  •  УНН

 • 5362 просмотра

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Во время жеребьевки определили порядок выступлений стран на Евровидении-2025 в Базеле. Украина будет выступать 13 мая вместе со Швецией, Словенией и другими странами в первой половине первого полуфинала.

Украина будет выступать в первой половине первого полуфинала «Евровидения-2025», который запланирован на 13 мая. Шоу состоится на арене St. Jakobshalle в Базеле, Швейцария. Об этом стало известно во время жеребьевки, передает УНН со ссылкой на Общественное.

Детали

69-й Песенный конкурс «Евровидение» состоится в швейцарском городе Базель в 2025 году, поскольку в Швеции победу одержали Nemo с песней The Code.

Грандфинал конкурса запланирован на субботу, 17 мая, а полуфиналы - на 13 и 15 мая.

В первом полуфинале также будут выступать:

первая половина: Швеция, Украина, Словения, Исландия, Эстония, Польша, Португалия;

вторая половина: Нидерланды, Азербайджан, Албания, Сан-Марино, Бельгия, Кипр, Хорватия, Норвегия.

Добавим

В конкурсе примут участие 38 стран, из которых 32 будут соревноваться в полуфиналах. В финал попадут до 20 победителей полуфиналов.

Кроме того, в финал автоматически войдут представители стран «большой пятерки» (Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания), а также победительница предыдущего года - Швейцария.

Швейцарская телерадиокомпания SRG SSR уже объявила ведущих 69-го песенного конкурса «Евровидение». Ими стали Гейзел Брюггер, Мишель Гунцикер и Сандра Штудер.

Евровидение-2025: объявили песни и порядок выступлений финалистов нацотбора23.01.25, 16:56 • 22777 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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