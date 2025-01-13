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Є 270 блокпостів: Нацполіція про протидію витоку зброї з територій, де ведуться бойові дії

Є 270 блокпостів: Нацполіція про протидію витоку зброї з територій, де ведуться бойові дії

Київ • УНН

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Правоохоронці посилили заходи щодо недопущення витоку зброї та боєприпасів із зони бойових дій. На блокпостах задіяні військовослужбовці Нацгвардії, ВСП та підрозділи Нацполіції.

Правоохоронцями на постійній основі вживаються заходи щодо недопущення витоку вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин з територій, на яких ведуться бойові дії, до інших регіонів України. Цілодобово функціонує 270 блокпостів із залученням військовослужбовців. Про це журналісту УНН повідомили в департаменті карного розшуку Національної поліції у відповідь на запит.

"Підрозділами Національної поліції України на постійній основі вживаються заходи щодо протидії незаконному обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин, недопущення витоку вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин з територій, на яких ведуться бойові дії, до інших регіонів країни", - йдеться у відповіді на запит.

Національна поліція повідомила, що функціонує 270 блокпостів.

"Сьогодні цілодобово функціонує 270 блокпостів із залученням військовослужбовців Національної гвардії України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та підрозділів Національної поліції України", - зазначається у відповіді на запит.

В Україні викрили схему продажу "трофейної" зброї: є затримання24.12.24, 10:03 • 17002 перегляди

Доповнення

Протягом, зокрема 2024 року була не одна новина в ЗМІ, соцмережах про застосування, вибухи гранат в містах. Зокрема, 7 липня повідомлялося, що у Луцьку невідомий чоловік з вікна автомобіля кинув у людей гранату.

Влітку на дитячому майданчику в Гостомелі, що в Київській області, діти знайшли гранату.

Весною чоловік в Броварах підірвав гранату, поранивши поліцейського.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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