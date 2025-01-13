Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия

Правоохранителями на постоянной основе принимаются меры по недопущению утечки огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ с территорий, на которых ведутся боевые действия, в другие регионы Украины. Круглосуточно функционирует 270 блокпостов с привлечением военнослужащих. Об этом журналисту УНН сообщили в департаменте уголовного розыска Национальной полиции в ответ на запрос.

«Подразделениями Национальной полиции Украины на постоянной основе принимаются меры по противодействию незаконному обороту огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, недопущению утечки огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ с территорий, на которых ведутся боевые действия, в другие регионы страны», - говорится в ответе на запрос.

Национальная полиция сообщила, что функционирует 270 блокпостов.

«Сегодня круглосуточно функционирует 270 блокпостов с привлечением военнослужащих Национальной гвардии Украины, Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины и подразделений Национальной полиции Украины», - отмечается в ответе на запрос.

В Украине разоблачили схему продажи "трофейного" оружия: есть задержания

Дополнение

В течение, в частности 2024 года была не одна новость в СМИ, соцсетях о применении, взрывах гранат в городах. В частности, 7 июля сообщалось, что в Луцке неизвестный мужчина из окна автомобиля бросил в людей гранату.

Летом на детской площадке в Гостомеле, что в Киевской области, дети нашли гранату.

Весной мужчина в Броварах взорвал гранату, ранив полицейского.