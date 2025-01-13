Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
Киев • УНН
Правоохранители усилили меры по недопущению утечки оружия и боеприпасов из зоны боевых действий. На блокпостах задействованы военнослужащие Нацгвардии, ВСП и подразделения Нацполиции.
Правоохранителями на постоянной основе принимаются меры по недопущению утечки огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ с территорий, на которых ведутся боевые действия, в другие регионы Украины. Круглосуточно функционирует 270 блокпостов с привлечением военнослужащих. Об этом журналисту УНН сообщили в департаменте уголовного розыска Национальной полиции в ответ на запрос.
«Подразделениями Национальной полиции Украины на постоянной основе принимаются меры по противодействию незаконному обороту огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, недопущению утечки огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ с территорий, на которых ведутся боевые действия, в другие регионы страны», - говорится в ответе на запрос.
Национальная полиция сообщила, что функционирует 270 блокпостов.
«Сегодня круглосуточно функционирует 270 блокпостов с привлечением военнослужащих Национальной гвардии Украины, Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины и подразделений Национальной полиции Украины», - отмечается в ответе на запрос.
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