В Украине разоблачили схему продажи "трофейного" оружия: есть задержания
Киев • УНН
СБУ и Нацполиция задержали группу лиц, которые занимались нелегальной продажей оружия и боеприпасов. У подозреваемых изъяты самодельные взрывные устройства, пластид, тротил и боевые гранаты.
Национальная полиция и Служба безопасности Украины задержали дельцов, которые продавали "трофейное" оружие, боеприпасы и взрывчатку, сообщили в Нацполиции во вторник, пишет УНН.
Детали
"Правоохранители предотвратили попытки нелегальной продажи оружия и боеприпасов в разных регионах Украины. В результате комплексных мероприятий у злоумышленников изъяты самодельные взрывные устройства с пластидом и тротилом, а также боевые гранаты", - указали в Нацполиции в Telegram.
Сейчас пятерым фигурантам, как отмечается, сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Злоумышленникам грозит до семи лет заключения.
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