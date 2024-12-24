Пограничники на Буковине задержали организатора переправки мужчин за границу с арсеналом оружия
Киев • УНН
Правоохранители задержали 31-летнего мужчину, который организовал нелегальную переправку военнообязанных в Румынию. У подозреваемого обнаружили арсенал оружия, боеприпасы и поддельные документы.
Правоохранители разоблачили 31-летнего жителя Черновицкой области, который незаконно переправлял военнообязанных мужчин за границу. В его доме и автомобилях обнаружили склад оружия, боеприпасы и фальшивые документы. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что фигурант подыскал «туристов» и в соответствии с предварительно согласованным планом, на автомобилях, доставлял их к линии разграничения государственной границы с Республикой Румыния. Сумма «зеленого коридора» составляла 10 тысяч евро с человека».
20 декабря правоохранители арестовали мужчину и поместили под стражу.
Во время обысков у подозреваемого изъяли 5 гранат с взрывателями, патроны, пистолеты, 2 винтовки, карабин в комплекте с подствольным гранатометом, форменную одежду сотрудников правоохранительных органов, магазины к автоматическому оружию, фальшивые удостоверения, деньги в иностранной валюте и другие вещественные доказательства. Все изъятое направлено на экспертизу.
Задержанному инкриминируют незаконное обращение с оружием и незаконную переправку лиц через границу. Также проверяется причастность других лиц к совершению противоправных действий.
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