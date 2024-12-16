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В Ровенской области разоблачили правоохранителя, который помогал "уклонистам" выехать в беларусь

В Ровенской области разоблачили правоохранителя, который помогал "уклонистам" выехать в беларусь

Киев  •  УНН

 • 1763 просмотра

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Правоохранитель и его сообщник организовали схему переправки мужчин через границу в беларусь за $8000 с человека. Злоумышленников задержали после получения средств от клиента.

В Ровенской области разоблачили правоохранителя и его сообщника, которые организовали "уклонистам" выезды в беларусь, пишет УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

По данным ГБР, подозрение предъявлено правоохранителю из Ровенской области и его товарищу, которые организовали схему незаконной переправки мужчин в беларусь.

В ноябре этого года подозреваемый обратились двое знакомых, которые хотели выехать в ЕС, он предложил им выезд в беларусь, мол так "безопаснее".

Такая переправка стоила сумму в размере $8 000 с человека.

Правоохранитель планировал на своем авто перевезти "клиентов" из Ровно мимо всех блокпостов аж до одного из сел недалеко от границы. Далее мужчин до самой границы должен был перевозить его сообщник. Непосредственно пересекать границу мужчины должны были самостоятельно по предоставленным указаниям.

12 декабря 2024 года правоохранитель был задержан "на горячем" после получения средств от одного из "клиентов".

Напомним

На железнодорожном пункте пропуска в Польшу пограничники задержали 25-летнего мужчину, который пытался выехать за границу с женским паспортом. Нарушитель также предъявил поддельное свидетельство о смене пола.

Алина Волянская

Алина Волянская

Криминал и ЧП
rovnoРовно
polshaПольша