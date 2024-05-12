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Вибух гранати у Броварах: затриманому повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 29156 перегляди

Чоловіку, який підірвав гранату у Броварах, поранивши поліцейського, повідомлено про підозру за посягання на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження з вибуховими речовинами.

Правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який ввечері 11 травня підірвав гранату у Броварах, що під Києвом. Тоді у результаті вибуху поранення отримав поліцейський, передає УНН із посиланням на Нацполіцію. 

Деталі 

Чоловікові повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочинів передбачених ч. 1 ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. 

За вчинений замах на життя поліцейського йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.

За даними Нацполіції, станом на сьогодні, 12 травня, поліцейський та правопорушник перебувають у лікарні, де їм надається медична допомога. 

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Внаслідок вибуху 37-річний правоохоронець отримав поранення ніг та лівої руки. Загрози його життю і здоровʼю немає.  Також поранення отримав і сам 37-річний правопорушник, а саме травму лівої ноги та обох рук.

Крім того, у Нацполіції зауважили, що  чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та зберігання наркотичних засобів та на момент вчинення злочину перебував в розшуку.

Раніше кореспондент УНН із посиланням на очевидців повідомляв, що у Броварах під Києвом чоловік підірвав гранату, поранивши поліцейського. Очевидці стверджують, що чоловік нібито тікав від поліції.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП
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