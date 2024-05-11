У Броварах чоловік підірвав гранату, поранивши поліцейського

У Броварах, що під Києвом, чоловік підірвав гранату. У результаті вибуху поранення отримав поліцейський, передає кореспондент УНН із посиланням на очевидців.

Інцидент стався на вулиці Незалежності. За словами очевидців, чоловік нібито тікав від правоохоронця, а потім підірвав гранату.

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Відомо, що поранення також отримав правоохоронець.

Як повідомляють очевидці, чоловік, який підірвав гранату, живий.

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