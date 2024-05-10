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Кидався і погрожував зброєю поліцейським у Броварах: чоловіка відправили під варту і визначили заставу у 242 тис. гривень

Київ • УНН

 • 28617 перегляди

П'яному чоловіку у Броварах Київської області, який напав на поліцейських та погрожував їм зброєю, загрожує до 5 років позбавлення волі, його заарештували на 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі 242 000 гривень.

Суд обрав запобіжний захід чоловіку, який кидався і погрожував зброєю поліцейським у Броварах. Його відправили під вартою з можливістю внесення застави, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.

Сьогодні, 10 травня, у Броварському міськрайонному суді затриманому обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці, з можливістю внесення застави на суму 242 тисячі гривень. Нападнику за вчинене загрожує до пʼяти років позбавлення волі 

- йдеться у повідомленні.

Додамо

За фактами вчинення хуліганських дій, із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 ККУ), погрози або насильство щодо працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 ККУ), та умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у звʼязку з виконанням цим працівником службових обовʼязків (ч. 2 ст. 345 ККУ) слідчими оголошено фігуранту про підозру.

Нагадаємо

У Броварах на Київщині нетверезий чоловік у закладі зі зброєю нападав на поліцейських, які прибули на місце для його затримання. Наразі зловмисник знаходиться за ґратами, йому загрожує до 5 років позбавлення волі. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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