Кидався і погрожував зброєю поліцейським у Броварах: чоловіка відправили під варту і визначили заставу у 242 тис. гривень
Київ • УНН
П'яному чоловіку у Броварах Київської області, який напав на поліцейських та погрожував їм зброєю, загрожує до 5 років позбавлення волі, його заарештували на 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі 242 000 гривень.
Суд обрав запобіжний захід чоловіку, який кидався і погрожував зброєю поліцейським у Броварах. Його відправили під вартою з можливістю внесення застави, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.
Сьогодні, 10 травня, у Броварському міськрайонному суді затриманому обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці, з можливістю внесення застави на суму 242 тисячі гривень. Нападнику за вчинене загрожує до пʼяти років позбавлення волі
Додамо
За фактами вчинення хуліганських дій, із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 ККУ), погрози або насильство щодо працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 ККУ), та умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у звʼязку з виконанням цим працівником службових обовʼязків (ч. 2 ст. 345 ККУ) слідчими оголошено фігуранту про підозру.
Нагадаємо
У Броварах на Київщині нетверезий чоловік у закладі зі зброєю нападав на поліцейських, які прибули на місце для його затримання. Наразі зловмисник знаходиться за ґратами, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.