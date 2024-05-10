Бросался и угрожал оружием полицейским в Броварах: мужчину отправили под стражу и определили залог в 242 тыс. гривен

Суд избрал меру пресечения мужчине, который бросался и угрожал оружием полицейским в Броварах. Его отправили под стражу с возможностью внесения залога, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.

Сегодня, 10 мая, в Броварском горрайонном суде задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, с возможностью внесения залога на сумму 242 тысячи гривен. Нападающему за совершенное грозит до пяти лет лишения свободы - говорится в сообщении.

Добавим

По фактам совершения хулиганских действий, с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 УКУ), угрозы или насилие в отношении работника правоохранительного органа (ч. 1 ст. 345 УКУ), и умышленного причинения работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УКУ) следователями объявлено фигуранту о подозрении.

Напомним

В Броварах Киевской области нетрезвый мужчина в заведении с оружием нападал на полицейских, которые прибыли на место для его задержания. Сейчас злоумышленник находится за решеткой, ему грозит до 5 лет лишения свободы.