У Броварах чоловік напав на поліцейських і погрожував зброєю
Київ • УНН
У Броварах п'яний чоловік напав на поліцейських зі зброєю та погрожував їм, йому загрожує до 5 років позбавлення волі за хуліганство, погрози та напад на правоохоронців.
У Броварах на Київщині нетверезий чоловік у закладі зі зброєю нападав на поліцейських, які прибули на місце для його затримання. Наразі зловмисник знаходиться за ґратами, йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.
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У правоохоронних органах уточнили, що інцидент у Броварах стався ще позавчора ввечері, 8 травня. Зазначається, що він вчиняв хуліганство у закладі.
"Коли поліцейські прибули на виклик, він продовжив вчиняти хуліганські дії, став кидатись на поліцейських, в решті дістав зброю та погрожував правоохоронцям. Поліцейські затримали чоловіка та вилучили зброю", - розповіли в Нацполіції.
Фігурантом виявився раніше судимий 50-річний місцевий житель. Слідчі оголосили затриманому підозри у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 296, ч. 1 та 2 ст. 345 ККУ.
"Йому оголошені підозри за хуліганство, погрози вбивством поліцейському та нанесення тілесних ушкоджень поліцейському. За цими статтями Кримінального кодексу йому загрожує до пʼяти років позбавлення волі. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання", - розповіли в поліції.
У правоохоронних органах додали, що найближчим часом суд обере фігуранту запобіжний захід. У Нацполіції оприлюднили відео затримання зловмисника у Броварах ввечері 8 травня.
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