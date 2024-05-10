В Броварах мужчина напал на полицейских и угрожал оружием

В Броварах Киевской области нетрезвый мужчина в заведении с оружием нападал на полицейских, которые прибыли на место для его задержания. Сейчас злоумышленник находится за решеткой, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

В правоохранительных органах уточнили, что инцидент в Броварах произошел еще позавчера вечером, 8 мая. Отмечается, что он совершал хулиганство в заведении.

"Когда полицейские прибыли на вызов, он продолжил совершать хулиганские действия, стал бросаться на полицейских, в конце достал оружие и угрожал правоохранителям. Полицейские задержали мужчину и изъяли оружие", - рассказали в Нацполиции.

Фигурантом оказался ранее судимый 50-летний местный житель. Следователи объявили задержанному подозрения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 296, ч. 1 и 2 ст. 345 УКУ.

"Ему объявлены подозрения за хулиганство, угрозы убийством полицейскому и нанесение телесных повреждений полицейскому. По этим статьям Уголовного кодекса ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания", - рассказали в полиции.

В правоохранительных органах добавили, что в ближайшее время суд изберет фигуранту меру пресечения. В Нацполиции обнародовали видео задержания злоумышленника в Броварах вечером 8 мая.

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