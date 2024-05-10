Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
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Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
В Броварах мужчина напал на полицейских и угрожал оружием
Пентагон объединился с SpaceX, чтобы помешать использованию Россией Starlink
Российская армия нанесла по Сумской области 302 удара
США ввели новые санкции против китайских компаний
Венгрия поддерживает мирный план Китая в отношении Украины
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США объявят о новых партиях помощи Украине в течение следующих нескольких недель, - Госдеп
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В Броварах мужчина напал на полицейских и угрожал оружием
В Броварах пьяный мужчина напал на полицейских с оружием и угрожал им, ему грозит до 5 лет лишения свободы за хулиганство, угрозы и нападение на правоохранителей.
Пентагон объединился с SpaceX, чтобы помешать использованию Россией Starlink
Пентагон сотрудничает с компанией SpaceX, чтобы предотвратить использование Россией несанкционированных интернет-терминалов Starlink в войне против Украины.
Российская армия нанесла по Сумской области 302 удара
9 травня російські військові здійснили 302 вибухи в 60 атаках на території кількох населених пунктів Сумської області, використовуючи різні види зброї, включно з мінометами, артилерією, реактивними системами залпового вогню, безпілотниками і керованими бомбами.
США ввели новые санкции против китайских компаний
США ввели новые санкции против 37 китайских компаний, которые якобы предоставляют технологии китайской вооруженной промышленности, что представляет угрозу национальной безопасности США, некоторые из которых могут быть связаны с инцидентом с китайским воздушным шаром над воздушным пространством США в прошлом году.
Венгрия поддерживает мирный план Китая в отношении Украины
Венгрия поддерживает мирный план Китая в отношении Украины, а премьер-министр Виктор Орбан призвал к немедленному прекращению огня и мирным переговорам, а также поддержал мирную инициативу Китая, представленную президентом Си Цзиньпином во время его государственного визита в Венгрию.
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Второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2024" состоялся 9 мая в Мальме, где еще 10 стран - Латвия, Австрия, Нидерланды, Норвегия, Израиль, Греция, Эстония, Швейцария, Грузия и Армения - прошли в гранд-финал 11 мая, присоединившись к 10 странам, которые прошли из первого полуфинала.
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США объявят о новых партиях помощи Украине в течение следующих нескольких недель, - Госдеп
По словам представителя Государственного департамента, США планируют объявить о новых поставках помощи Украине в ближайшие недели.
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