В Днепре задержали мужчину, который устроил стрельбу в гараже и ранил людей

В Днепре полицейские задержали 31-летнего мужчину, который устроил стрельбу в гараже и ранил двух человек. Об этом сообщили в областной полиции, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел 3 мая днем. Мужчина постучал в дверь гаража потенциальных жертв, а когда ему открыли, произвел выстрелы из неустановленного оружия в сторону двух мужчин 23 и 35 лет, и скрылся.

Пострадавшие с огнестрельными ранениями были госпитализированы.

Для задержания мужчины в области была введена специальная полицейская операция. Правоохранители за несколько часов разыскали подозреваемого в центре Днепра. Мужчину задержали.

Ему сообщили о подозрении по части 2 статьи 15, пунктом 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство двух или более лиц).

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