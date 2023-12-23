За убийство бездомной в Днепре задержали семерых подростков - полиция
Киев • УНН
За жестокое убийство бездомной женщины в Днепре задержали семерых подростков. Им грозит от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.
Семерых подростков задержали по подозрению в убийстве бездомной женщины и других жестоких преступлениях в Днепре, сообщили в Нацполиции в субботу, пишет УНН.
Детали
Правоохранители установили, что семеро парней в возрасте от 14 до 19 лет причастны к совершению умышленного убийства бездомной женщины и проверяются на причастность к покушению на убийство и избиение мужчины. На счету задержанных могут быть и другие аналогичные преступления, поэтому полицейские продолжают оперативные и следственные действия.
Убийство, совершенное с особой жестокостью, произошло в ночь со 2 на 3 декабря. "Нападавшие обнаружили бездомную женщину в заброшенном здании, избили ее и нанесли многочисленные удары ножом, в результате которых потерпевшая скончалась. Этой же ночью произошло покушение на убийство мужчины, который жил в недострое", - сообщили в полиции.
Также сообщается, что они могут быть причастны к избиению бездомного в укрытии на Европейской площади.
Задержанным сообщили о подозрении в умышленном убийстве, совершенном из хулиганских побуждений - п. 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
"Сейчас семеро нападавших находятся под стражей. Им грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение", - сообщили в полиции.
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