У Дніпрі затримали чоловіка, який вчинив стрілянину в гаражі і поранив людей
Київ • УНН
У Дніпрі затримали 31-річного чоловіка, який відкрив стрілянину в гаражі та поранив двох людей віком 23 та 35 років.
У Дніпрі поліцейські затримали 31-річного чоловіка, який вчинив стрілянину в гаражі й поранив двох людей. Про це повідомили в обласній поліції, передає УНН.
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Інцидент стався 3 травня вдень. Чоловік постукав у двері гаража потенційних жертв, а коли йому відчинили, здійснив постріли з невстановленої зброї в бік двох чоловіків 23 і 35 років, та втік.
Потерпілі з вогнепальними пораненнями були госпіталізовані.
Для затримання чоловіка в області була введена спеціальна поліцейська операція. Правоохоронці за декілька годин розшукали підозрюваного у середмісті Дніпра. Чоловіка затримали.
Йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 15, пунктом 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство двох або більше осіб).
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