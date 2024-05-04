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У Дніпрі затримали чоловіка, який вчинив стрілянину в гаражі і поранив людей

У Дніпрі затримали чоловіка, який вчинив стрілянину в гаражі і поранив людей

Київ • УНН

 • 40051 перегляди

У Дніпрі затримали 31-річного чоловіка, який відкрив стрілянину в гаражі та поранив двох людей віком 23 та 35 років.

У Дніпрі поліцейські затримали 31-річного чоловіка, який вчинив стрілянину в гаражі й поранив двох людей. Про це повідомили в обласній поліції, передає УНН.

Деталі

Інцидент стався 3 травня вдень. Чоловік постукав у двері гаража потенційних жертв, а коли йому відчинили, здійснив постріли з невстановленої зброї в бік двох чоловіків 23 і 35 років, та втік.

Потерпілі з вогнепальними пораненнями були госпіталізовані.

Для затримання чоловіка в області була введена спеціальна поліцейська операція. Правоохоронці за декілька годин розшукали підозрюваного у середмісті Дніпра. Чоловіка затримали.

Йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 15, пунктом 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство двох або більше осіб).

За вбивство безпритульної у Дніпрі затримали сімох підлітків - поліція23.12.23, 14:54 • 40422 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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