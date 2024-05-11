В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
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"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейскогоЭксклюзив
"Хлопок" в Белгороде: росСМИ сообщают об одной жертве и 14 раненых
Украина не называет количество стран, которые приедут на Саммит мира: в ОП дали объяснение
Решение еще не принято, но оно будет: Минэнерго о повышении тарифов
Шахтер обыграл Динамо и добыл 15-й чемпионский титул
Младший сын Трампа отказался быть делегатом на национальном съезде Республиканской партии
В белгороде "хлопок": горят машины, повреждены торговые центры
На Харьковщине продолжаются оборонительные операции, войска ведут контрударные действия - Зеленский
Студенты Тбилисского госуниверситета объявили о начале забастовки: требуют отозвать закон об иноагентах
В ДТП на трассе Киев-Знаменка погиб 9-летний мальчик
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
В Броварах под Киевом мужчина взорвал гранату, ранив полицейского. Очевидцы утверждают, что мужчина якобы убегал от полиции.
"Хлопок" в Белгороде: росСМИ сообщают об одной жертве и 14 раненых
По меньшей мере один человек погиб и еще 14 получили ранения в российском городе белгород в результате обстрела, причем Министерство обороны россии утверждает, что Украина выпустила ракеты по городу, хотя Украина не комментирует это.
Украина не называет количество стран, которые приедут на Саммит мира: в ОП дали объяснение
Украина не разглашает количество стран, которые примут участие в Саммите мира, чтобы страна-агрессор не смогла сорвать мероприятие, но количество потенциальных участников уже является значительным после того, как официальные приглашения были направлены 168 странам, в том числе президенту Китая Си Цзиньпину.
Решение еще не принято, но оно будет: Минэнерго о повышении тарифов
Министерство энергетики обсуждает повышение тарифов на электроэнергию для населения из-за значительных потерь более 8 ГВт генерирующих мощностей, вызванных российскими атаками на энергетическую инфраструктуру с марта.
Шахтер обыграл Динамо и добыл 15-й чемпионский титул
Донецкий "Шахтер" выиграл титул чемпиона Украины по футболу в сезоне 2023/24, победив киевское "Динамо" со счетом 1:0 и получив свое 15-е чемпионство.
Младший сын Трампа отказался быть делегатом на национальном съезде Республиканской партии
Баррон Трамп, младший сын бывшего президента США Дональда Трампа, отказался быть делегатом Республиканской национальной конвенции из-за предварительных обязательств, несмотря на то, что изначально был избран Республиканской партией штата Флорида.
В белгороде "хлопок": горят машины, повреждены торговые центры
Российские телеграм-каналы сообщили об обстреле белгорода (россия), в результате которого загорелись автомобили, повреждены торговые центры и спортивный комплекс, а в регионе прозвучал сигнал ракетного предупреждения.
На Харьковщине продолжаются оборонительные операции, войска ведут контрударные действия - Зеленский
Президент Зеленский заявил, что в Харьковской области продолжаются оборонительные операции, в то время как ситуация в Донецкой области остается напряженной, с более чем 30 военными столкновениями ежедневно, поскольку Украина срывает российские наступательные планы.
Студенты Тбилисского госуниверситета объявили о начале забастовки: требуют отозвать закон об иноагентах
Студенты Тбилисского государственного университета объявили забастовку, бойкотируя занятия с 13 мая в знак протеста против законопроекта об "иностранных агентах" и требуя его отзыва.
В ДТП на трассе Киев-Знаменка погиб 9-летний мальчик
9-летний мальчик погиб в автокатастрофе на трассе Киев-Знаменка, когда автомобиль Kia столкнулся со стоящим грузовиком Volvo.