В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Украина не называет количество стран, которые приедут на Саммит мира: в ОП дали объяснение

Украина не разглашает количество стран, которые примут участие в Саммите мира, чтобы страна-агрессор не смогла сорвать мероприятие, но количество потенциальных участников уже является значительным после того, как официальные приглашения были направлены 168 странам, в том числе президенту Китая Си Цзиньпину.