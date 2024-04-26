ДТП с участием главы Броварской РГА Майбоженко: в полиции рассказали подробности

Под Киевом председатель райгосадминистрации Броваров Владимир Майбоженко устроил ДТП на пешеходном переходе. Предварительно известно, что чиновник районной военной администрации не остановился на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов. В результате четыре человека получили травмы различной степени тяжести, среди них - ребенок. Об этом сообщает полиция Киевщины, передает УНН.

Полиция Киевщины устанавливает обстоятельства ДТП с участием чиновника районной военной администрации. Предварительно известно, что чиновник районной военной администрации не остановился на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов. В результате четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших - ребенок - говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка на прибор Драгер на содержание алкоголя у водителя показала 2,31 промилле. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним,

Под Киевом глава райгосадминистрации Броваров Владимир Майбоженко устроил ДТП на пешеходном переходе.

Председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, реагируя на информацию о ДТП, которое устроил Майбоженко, заявил, что он будет уволен.