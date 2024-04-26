ДТП с участием главы Броварской РГА Майбоженко: в полиции рассказали подробности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
  •  101973 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
  •  112745 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
  •  115071 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
  •  109319 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
  •  76037 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
  •  75744 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153004 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

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Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  167832 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

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У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  172290 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

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24 апреля 2024, 09:11  •  151372 просмотра

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В Броварах глава РГА Майбоженко сбил людей на пешеходном переходе: предварительно, пострадали четыре человека

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ДТП с участием главы Броварской РГА Майбоженко: в полиции рассказали подробности

Председатель Броварской райгосадминистрации сбил четырех пешеходов, в том числе ребенка, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В полиции сообщили подробности.

Криминал и ЧП •   •  7802 просмотра
ДТП с участием главы Броварской РГА Майбоженко: в полиции рассказали подробности

Глава Пентагона анонсировал предоставление Украине пакета вооружений на 6 миллиардов долларов

США предоставят Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму 6 миллиардов долларов, включая транспортные средства, системы противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, оружие для борьбы с беспилотниками и ракеты класса "воздух-земля" для истребителей, чтобы значительно улучшить ситуацию в Украине.

Война •   •  10806 просмотра
Глава Пентагона анонсировал предоставление Украине пакета вооружений на 6 миллиардов долларов

Глава Броварской РГА Майбоженко, устроивший ДТП, будет уволен - ОВА

Председатель Броварской районной государственной администрации Владимир Майбоженко будет уволен после того, как спровоцировал ДТП, в котором пострадали 4 человека, в том числе ребенок.

политика •   •  11109 просмотра
Глава Броварской РГА Майбоженко, устроивший ДТП, будет уволен - ОВА

В Броварах глава РГА Майбоженко сбил людей на пешеходном переходе: предварительно, пострадали четыре человека

Четыре человека, в том числе двое мужчин, женщина и ребенок, пострадали в результате ДТП на пешеходном переходе, вызванного главой Броварской районной государственной администрации Владимиром Майбоженко.

Криминал и ЧП •   •  11857 просмотра
В Броварах глава РГА Майбоженко сбил людей на пешеходном переходе: предварительно, пострадали четыре человека

На фоне угроз из Беларуси: в Киеве завершили эвакуацию двух больниц

Две больницы на улице Богатырской в Киеве были полностью эвакуированы после угроз главы белорусского КГБ, а все пациенты и медицинский персонал безопасно вывезены.

Война •   •  12308 просмотра
На фоне угроз из Беларуси: в Киеве завершили эвакуацию двух больниц

Из-за угроз главы кгб беларуси в Киеве эвакуируют две больницы: как отреагировали в СБУ

Служба безопасности Украины отвергает заявления беларуси о "мифических террористах" в киевских больницах как российскую дезинформацию.

Война •   •  13704 просмотра
Из-за угроз главы кгб беларуси в Киеве эвакуируют две больницы: как отреагировали в СБУ

На фронте 79 боевых столкновений, россияне активно штурмуют на Новопавловском и Авдеевском направлениях - Генштаб

За минувшие сутки украинские войска отбили 79 боевых столкновений на разных направлениях фронта, при этом больше всего обстрелов противник совершил на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, нанеся ракетные удары, авиаудары и артиллерийские обстрелы по многочисленным населенным пунктам.

Война •   •  12149 просмотра
На фронте 79 боевых столкновений, россияне активно штурмуют на Новопавловском и Авдеевском направлениях - Генштаб

В Херсонской области гражданским запретили посещать прибрежные территории рек и места возведения фортификаций

Совет обороны Херсонской области запретил гражданскому населению посещать берега рек и фортификационные сооружения, чтобы защитить их и укрепить обороноспособность региона.

Война •   •  12545 просмотра
В Херсонской области гражданским запретили посещать прибрежные территории рек и места возведения фортификаций

Никакого подтверждения подготовки атак нет, но рисковать не можем: в КГВА прокомментировали эвакуацию двух больниц

Из-за потенциальной ракетной угрозы со стороны россии две больницы в Киеве, включая детскую, эвакуируют в качестве меры предосторожности, несмотря на отсутствие подтвержденных планов таких атак.

Война •   •  12410 просмотра
Никакого подтверждения подготовки атак нет, но рисковать не можем: в КГВА прокомментировали эвакуацию двух больниц

Несмотря на санкции США, Индия возобновила закупку российских нефтепродуктов - Reuters

российское судно, контролируемое подсанкционной компанией "Совкомфлот", зашло в индийский порт, чтобы доставить 90 000 тонн мазута компании Reliance Industries.

Новости Мира •   •  11051 просмотра
Несмотря на санкции США, Индия возобновила закупку российских нефтепродуктов - Reuters