Взрыв гранаты в Броварах: задержанному сообщили о подозрении

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
brovariБровары
kievКиев
Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
  •  116034 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  176684 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  187614 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  188320 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  157227 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  150761 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  130644 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133175 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  122199 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168200 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Новости по теме
Взрыв гранаты в Броварах: задержанному сообщили о подозрении

Взрыв гранаты в Броварах: задержанному сообщили о подозрении

  •  7891 просмотра
рф за сутки ударила более 2 тысяч раз по Донецкой области: повреждены дома, объект инфраструктуры и ЛЭП

рф за сутки ударила более 2 тысяч раз по Донецкой области: повреждены дома, объект инфраструктуры и ЛЭП

  •  10279 просмотра
На Днепропетровщине ПВО уничтожила вражеский дрон

На Днепропетровщине ПВО уничтожила вражеский дрон

  •  9790 просмотра
Шольц: украинцы с видом на жительство смогут оставаться в Германии

Шольц: украинцы с видом на жительство смогут оставаться в Германии

  •  9099 просмотра
В ISW объяснили, зачем рф хочет захватить Волчанск в Харьковской области

В ISW объяснили, зачем рф хочет захватить Волчанск в Харьковской области

  •  13587 просмотра
ГУР атаковало в россии три военных объекта - источник

ГУР атаковало в россии три военных объекта - источник

  •  13508 просмотра
Reuters: Украина рассчитывает получить первые F-16 в июне-июле

Reuters: Украина рассчитывает получить первые F-16 в июне-июле

  •  14080 просмотра
В Варшаве пылает торговый центр, город накрыло облако дыма

В Варшаве пылает торговый центр, город накрыло облако дыма

  •  13871 просмотра
россияне ночью и утром обстреляли 5 громад Сумщины: прозвучало более 50 взрывов

россияне ночью и утром обстреляли 5 громад Сумщины: прозвучало более 50 взрывов

  •  14725 просмотра
Энергетики сегодня привлекли аварийную помощь из трех стран, украинцев просят экономить электричество

Энергетики сегодня привлекли аварийную помощь из трех стран, украинцев просят экономить электричество

  •  18351 просмотра

Популярные

День матери в Украине, Международный день медицинских сестер, Всемирный день здоровья растений. Что еще можно отметить 12 мая

День матери в Украине, Международный день медицинских сестер, Всемирный день здоровья растений. Что еще можно отметить 12 мая

  •  53670 просмотра
В Литве пройдут президентские выборы: вероятно, победит Науседа

В Литве пройдут президентские выборы: вероятно, победит Науседа

  •  100580 просмотра
США предлагают Израилю разведданные и гуманитарную помощь для предотвращения полномасштабного вторжения в Рафах

США предлагают Израилю разведданные и гуманитарную помощь для предотвращения полномасштабного вторжения в Рафах

  •  57982 просмотра
Forbes: Репатриация украинских мужчин может навредить польской экономике

Forbes: Репатриация украинских мужчин может навредить польской экономике

  •  93303 просмотра
Чешская полиция разыскивает генерала российской военной разведки

Чешская полиция разыскивает генерала российской военной разведки

  •  83611 просмотра

Публикации

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  153203 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  203395 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  206850 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  217887 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  230926 просмотра

Взрыв гранаты в Броварах: задержанному сообщили о подозрении

Мужчине, который взорвал гранату в Броварах, ранив полицейского, сообщено о подозрении за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконное обращение со взрывчатыми веществами.

Криминал и ЧП •   •  7891 просмотра
Взрыв гранаты в Броварах: задержанному сообщили о подозрении

рф за сутки ударила более 2 тысяч раз по Донецкой области: повреждены дома, объект инфраструктуры и ЛЭП

Российские войска 2 202 раза обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области, повредив 22 гражданских объекта, в частности жилые дома, объект инфраструктуры, предприятие и линию электропередач.

Война •   •  10279 просмотра
рф за сутки ударила более 2 тысяч раз по Донецкой области: повреждены дома, объект инфраструктуры и ЛЭП

На Днепропетровщине ПВО уничтожила вражеский дрон

Силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник в Павлоградском районе Днепропетровской области.

Война •   •  9790 просмотра
На Днепропетровщине ПВО уничтожила вражеский дрон

Шольц: украинцы с видом на жительство смогут оставаться в Германии

Украинцы, которые имеют разрешение на проживание и работу в Германии, смогут оставаться и работать в стране, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Наши за границей •   •  9099 просмотра
Шольц: украинцы с видом на жительство смогут оставаться в Германии

В ISW объяснили, зачем рф хочет захватить Волчанск в Харьковской области

Российские войска пытаются изолировать поле боя к востоку от реки Северский Донец и захватить Волчанск в Харьковской области, разрушая мосты, чтобы отрезать украинские войска и линии связи в этом районе.

Война •   •  13587 просмотра
В ISW объяснили, зачем рф хочет захватить Волчанск в Харьковской области

ГУР атаковало в россии три военных объекта - источник

ГУР атаковал три военных объекта в россии - нефтеперерабатывающий завод в волгоградской области, новолипецкий металлургический комбинат и нефтебазу "Калуганефтепродукт".

Война •   •  13508 просмотра
ГУР атаковало в россии три военных объекта - источник

Reuters: Украина рассчитывает получить первые F-16 в июне-июле

Украина рассчитывает получить первые истребители F-16 от западных союзников, таких как Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия, в июне-июле, сообщает Reuters.

Война •   •  14080 просмотра
Reuters: Украина рассчитывает получить первые F-16 в июне-июле

В Варшаве пылает торговый центр, город накрыло облако дыма

Масштабный пожар охватил торговый центр Marywilska 44 в Варшаве, Польша, что заставило власти предупредить жителей оставаться в помещении и закрыть окна из-за дыма.

Новости Мира •   •  13871 просмотра
В Варшаве пылает торговый центр, город накрыло облако дыма

россияне ночью и утром обстреляли 5 громад Сумщины: прозвучало более 50 взрывов

россияне 10 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 56 взрывов из минометов, артиллерии, танков и РСЗО.

Война •   •  14725 просмотра
россияне ночью и утром обстреляли 5 громад Сумщины: прозвучало более 50 взрывов

Энергетики сегодня привлекли аварийную помощь из трех стран, украинцев просят экономить электричество

На фоне значительных повреждений энергосистемы, вызванных российскими атаками, Украина получила аварийные поставки электроэнергии из Польши, Румынии и Словакии, а украинцев призвали уменьшить использование энергоемких электроприборов в часы пиковых нагрузок.

Общество •   •  18351 просмотра
Энергетики сегодня привлекли аварийную помощь из трех стран, украинцев просят экономить электричество