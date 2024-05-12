Взрыв гранаты в Броварах: задержанному сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который вечером 11 мая взорвал гранату в Броварах под Киевом. Тогда в результате взрыва ранения получил полицейский, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

Мужчине сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное покушение на жизнь полицейского ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы.

По данным Нацполиции, по состоянию на сегодня, 12 мая, полицейский и правонарушитель находятся в больнице, где им оказывается медицинская помощь.

В результате взрыва 37-летний правоохранитель получил ранения ног и левой руки. Угрозы его жизни и здоровью нет. Также ранения получил и сам 37-летний правонарушитель, а именно травму левой ноги и обеих рук.

Кроме того, в Нацполиции отметили, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и хранение наркотических средств и на момент совершения преступления находился в розыске.

Ранее корреспондент УНН со ссылкой на очевидцев сообщал, что в Броварах под Киевом мужчина взорвал гранату, ранив полицейского. Очевидцы утверждают, что мужчина якобы убегал от полиции.