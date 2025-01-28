Незаконное обращение с оружием: ОГП раскрыл, где больше всего правонарушений было в прошлом году

В Украине за 2024 год было учтено 5 898 правонарушений из-за незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в Офисе Генерального прокурора.

Всего за последние четыре года в Украине было учтено 20 282 правонарушения из-за незаконного обращения с оружием. Так, наблюдается четкий рост количества правонарушений с каждым годом. Основными лидерами являются Днепропетровщина, Одесская область и столица.

В Украине за январь-декабрь 2024 года учтено 5 898 уголовных производств по статье 263 УКУ - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Зарегистрировано было 10 163 производства, из этого количества закрыто 4 325.

Согласно предоставленным данным, больше всего учтено уголовных правонарушений из-за незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами в 2024 году было:

⦁ На Днепропетровщине - 615;

⦁ На Харьковщине - 441;

⦁ В Киеве - 373;

⦁ В Одесской области - 363;

⦁ На Донетчине - 360.

Меньше всего в 2024 году было учтено правонарушений по незаконному обращению с оружием в Луганской области - 1, Херсонской области - 118 и Тернопольской области - 142.

За 2021 год до начала полномасштабной войны в Украине было учтено - 4 067 уголовных производств из-за незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Тогда также лидировала по количеству учтенных правонарушений из-за незаконного обращения с оружием Днепропетровская область - 435, в Киеве было учтено 294 правонарушения, а в Одесской области - 266.

С января по декабрь 2022 года в целом было учтено 4 735 уголовных правонарушений из-за незаконного обращения с оружием. Зарегистрировано было 9 221 производство, из этого количества закрыто 4 513.

По количеству учтенных правонарушений также лидировала Днепропетровская область - 568. В Киеве было 462 правонарушений, а в Одесской области - 366.

В 2023 году ситуация была хуже чем в предыдущие годы и учтено было 5 582 правонарушения по незаконному обращению с оружием. Зарегистрировано было 10 366 производств, из которых закрыто 4 831.

Лидировали тогда следующие области:

⦁ Днепропетровская - 672

⦁ Харьковская - 466

⦁ Киев - 454

⦁ Донецкая - 403

⦁ Одесская - 361

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Дополнение

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал в 2024 году, что за весь 2023 год правоохранители изъяли у граждан около 5500 единиц огнестрельного оружия, а также 2 млн боеприпасов.

В целом тема незаконного оборота оружия в Украине стоит остро еще с 2014 года, с началом полномасштабной войны ситуация ухудшилась.

В течение, в частности 2024 года была не одна новость в СМИ и соцсетях о применении, взрывах гранат в городах. В частности, 7 июля сообщалось, что в Луцке неизвестный мужчина из окна автомобиля бросил в людей гранату.

Летом на детской площадке в Гостомеле, что в Киевской области, дети нашли гранату.

Весной мужчина в Броварах взорвал гранату, ранив полицейского.

В департаменте уголовного розыска Национальной полиции сообщали УНН, что правоохранителями на постоянной основе принимаются меры по недопущению утечки огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ с территорий, на которых ведутся боевые действия, в другие регионы Украины. Круглосуточно функционирует 270 блокпостов с привлечением военнослужащих.

С 25 ноября 2024 года вступил в действие Закон Украины «О декларировании оружия». Полное название Закон Украины «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины» по совершенствованию порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.

В начале января 2025 года начальник Управления контроля за оборотом оружия Национальной полиции Вячеслав Савченко сообщал, что в Украине с 25 ноября граждане задекларировали 2500 единиц огнестрельного оружия и 430 тыс. боеприпасов.