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Українці задекларували 2500 одиниць зброї - Нацполіція

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З 25 листопада громадяни України задекларували 2500 одиниць вогнепальної зброї та 430 тисяч боєприпасів. Процес декларування триває, а деякі громадяни добровільно здають зброю до поліції.

В Україні з 25 листопада громадяни задекларували 2500 одиниць вогнепальної зброї та 430 тис. боєприпасів. Про це повідомив начальника Управління контролю за обігом зброї Національної поліції В'ячеслав Савченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

"З початку декларування, з 25 листопада 2024 року безпосередньо до територіальних підрозділів звернулося 2178 громадян, які своєю чергою задекларували 2500 одиниць вогнепальної зброї", - розповів Савченко.

Також він зазначив, що громадяни декларують боєприпаси.

"Задекларовано вже 430 тис. боєприпасів. Якщо громадяни хочуть не тільки задекларувати, а й просто здати вогнепальну зброю, оскільки хочуть уникнути відповідальність, вони мають на це право й вже в 94 випадках вони скористалися цим й здали 94 одиниці вогнепальної зброї, а також понад 30 тис. боєприпасів до неї", - сказав Савченко.

Окрім того, він наголосив, що декларуванню не підлягають такі види зброї, як:

⦁ кулемети

⦁ гранатомети

⦁ міномети

⦁ вогнемети

Доповнення

З 25 листопада 2024 року вступив у дію Закон України "Про декларування зброї". Повна назва Закон України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

Ви знайшли вогнепальну зброю і боєприпаси. Як задекларувати?

⦁ Негайно повідомити у поліцію про знахідку чи наявну зброю за номером 102

⦁ Упродовж 24 годин прибути до найближчого підрозділу поліції за місцем Вашого перебування для декларування зброї або боєприпасів

⦁ Визначитись: задекларувати зброю і залишити собі чи добровільно здати до підрозділів поліції

Які документи потрібні для декларування вогнепальної зброї та боєприпасів до неї:

⦁ Письмова заява

⦁ Паспорт-книжечка або ID-картка

⦁ Фотокартка розміром 3.5 на 4.5 см

⦁ Витяг про місце проживання / реєстрацію

⦁ Ідентифікаційний номер

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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