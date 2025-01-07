Українці задекларували 2500 одиниць зброї - Нацполіція
Київ • УНН
З 25 листопада громадяни України задекларували 2500 одиниць вогнепальної зброї та 430 тисяч боєприпасів. Процес декларування триває, а деякі громадяни добровільно здають зброю до поліції.
В Україні з 25 листопада громадяни задекларували 2500 одиниць вогнепальної зброї та 430 тис. боєприпасів. Про це повідомив начальника Управління контролю за обігом зброї Національної поліції В'ячеслав Савченко в ефірі телемарафону, передає УНН.
"З початку декларування, з 25 листопада 2024 року безпосередньо до територіальних підрозділів звернулося 2178 громадян, які своєю чергою задекларували 2500 одиниць вогнепальної зброї", - розповів Савченко.
Також він зазначив, що громадяни декларують боєприпаси.
"Задекларовано вже 430 тис. боєприпасів. Якщо громадяни хочуть не тільки задекларувати, а й просто здати вогнепальну зброю, оскільки хочуть уникнути відповідальність, вони мають на це право й вже в 94 випадках вони скористалися цим й здали 94 одиниці вогнепальної зброї, а також понад 30 тис. боєприпасів до неї", - сказав Савченко.
Окрім того, він наголосив, що декларуванню не підлягають такі види зброї, як:
⦁ кулемети
⦁ гранатомети
⦁ міномети
⦁ вогнемети
Доповнення
З 25 листопада 2024 року вступив у дію Закон України "Про декларування зброї". Повна назва Закон України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.
Ви знайшли вогнепальну зброю і боєприпаси. Як задекларувати?
⦁ Негайно повідомити у поліцію про знахідку чи наявну зброю за номером 102
⦁ Упродовж 24 годин прибути до найближчого підрозділу поліції за місцем Вашого перебування для декларування зброї або боєприпасів
⦁ Визначитись: задекларувати зброю і залишити собі чи добровільно здати до підрозділів поліції
Які документи потрібні для декларування вогнепальної зброї та боєприпасів до неї:
⦁ Письмова заява
⦁ Паспорт-книжечка або ID-картка
⦁ Фотокартка розміром 3.5 на 4.5 см
⦁ Витяг про місце проживання / реєстрацію
⦁ Ідентифікаційний номер