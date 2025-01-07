Украинцы задекларировали 2500 единиц оружия - Нацполиция

ukenru
Эксклюзив
Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт
15:13 • 14974 просмотра

Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ
13:58 • 46191 просмотра

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка
13:21 • 57147 просмотра

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)
 • 113712 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)

Эксклюзив
Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января
 • 166014 просмотра

Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января

Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
 • 233756 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева
 • 475014 просмотра

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 339603 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Эксклюзив
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
 • 454628 просмотра

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат
 • 227815 просмотра

Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Лавина плюшевых мишек: в американской хоккейной лиге новый мировой рекорд по попаданию мягких игрушек на ледовый каток

Лавина плюшевых мишек: в американской хоккейной лиге новый мировой рекорд по попаданию мягких игрушек на ледовый каток

 • 101262 просмотра
Оккупанты начали незаконную добычу руды в Запорожье

Оккупанты начали незаконную добычу руды в Запорожье

 • 50283 просмотра
«Тут и не откажешь": Леся Никитюк выходит замуж

«Тут и не откажешь": Леся Никитюк выходит замуж

 • 99757 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес официально развелись после двух лет брака

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес официально развелись после двух лет брака

 • 63429 просмотра
«Золотой глобус 2025» установил новый рекорд телесмотрения

«Золотой глобус 2025» установил новый рекорд телесмотрения

 • 75795 просмотра
публикации
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

 • 121604 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

 • 127141 просмотра
Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

 • 138265 просмотра
АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

 • 211007 просмотра
Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

 • 475013 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Золотой глобус 2025» установил новый рекорд телесмотрения

«Золотой глобус 2025» установил новый рекорд телесмотрения

 • 75795 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес официально развелись после двух лет брака

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес официально развелись после двух лет брака

 • 63429 просмотра
«Тут и не откажешь": Леся Никитюк выходит замуж

«Тут и не откажешь": Леся Никитюк выходит замуж

 • 99757 просмотра
Лавина плюшевых мишек: в американской хоккейной лиге новый мировой рекорд по попаданию мягких игрушек на ледовый каток

Лавина плюшевых мишек: в американской хоккейной лиге новый мировой рекорд по попаданию мягких игрушек на ледовый каток

 • 101262 просмотра
Дочери Деми Мур не сдержали эмоций после ее победы на "Золотом глобусе"

Дочери Деми Мур не сдержали эмоций после ее победы на "Золотом глобусе"

 • 95790 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Украинцы задекларировали 2500 единиц оружия - Нацполиция

Украинцы задекларировали 2500 единиц оружия - Нацполиция

Киев  •  УНН

 • 6424 просмотра

Read in English

С 25 ноября граждане Украины задекларировали 2500 единиц огнестрельного оружия и 430 тысяч боеприпасов. Процесс декларирования продолжается, а некоторые граждане добровольно сдают оружие в полицию.

В Украине с 25 ноября граждане задекларировали 2500 единиц огнестрельного оружия и 430 тыс. боеприпасов. Об этом сообщил начальника Управления контроля за оборотом оружия Национальной полиции Вячеслав Савченко в эфире телемарафона, передает УНН.

"С начала декларирования, с 25 ноября 2024 года непосредственно в территориальные подразделения обратилось 2178 граждан, которые в свою очередь задекларировали 2500 единиц огнестрельного оружия", - рассказал Савченко.

Также он отметил, что граждане декларируют боеприпасы.

"Задекларировано уже 430 тыс. боеприпасов. Если граждане хотят не только задекларировать, но и просто сдать огнестрельное оружие, поскольку хотят избежать ответственности, они имеют на это право и уже в 94 случаях они воспользовались этим и сдали 94 единицы огнестрельного оружия, а также более 30 тыс. боеприпасов к нему", - сказал Савченко.

Кроме того, он отметил, что декларированию не подлежат такие виды оружия, как:

⦁ пулеметы

⦁ гранатометы

⦁ минометы

⦁ огнеметы

Дополнение

С 25 ноября 2024 года вступил в действие Закон Украины "О декларировании оружия". Полное название Закон Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" по совершенствованию порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.

Вы нашли огнестрельное оружие и боеприпасы. Как задекларировать?

⦁ Немедленно сообщить в полицию о находке или имеющемся оружии по номеру 102

⦁ В течение 24 часов прибыть в ближайшее подразделение полиции по месту Вашего пребывания для декларирования оружия или боеприпасов

⦁ Определиться: задекларировать оружие и оставить себе или добровольно сдать в подразделения полиции

Какие документы нужны для декларирования огнестрельного оружия и боеприпасов к нему:

⦁ Письменное заявление

⦁ Паспорт-книжечка или ID-карточка

⦁ Фотокарточка размером 3.5 на 4.5 см

⦁ Выписка о месте жительства/регистрации

⦁ Идентификационный номер

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество
ukrainaУкраина