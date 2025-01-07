Украинцы задекларировали 2500 единиц оружия - Нацполиция

В Украине с 25 ноября граждане задекларировали 2500 единиц огнестрельного оружия и 430 тыс. боеприпасов. Об этом сообщил начальника Управления контроля за оборотом оружия Национальной полиции Вячеслав Савченко в эфире телемарафона, передает УНН.

"С начала декларирования, с 25 ноября 2024 года непосредственно в территориальные подразделения обратилось 2178 граждан, которые в свою очередь задекларировали 2500 единиц огнестрельного оружия", - рассказал Савченко.

Также он отметил, что граждане декларируют боеприпасы.

"Задекларировано уже 430 тыс. боеприпасов. Если граждане хотят не только задекларировать, но и просто сдать огнестрельное оружие, поскольку хотят избежать ответственности, они имеют на это право и уже в 94 случаях они воспользовались этим и сдали 94 единицы огнестрельного оружия, а также более 30 тыс. боеприпасов к нему", - сказал Савченко.

Кроме того, он отметил, что декларированию не подлежат такие виды оружия, как:

⦁ пулеметы

⦁ гранатометы

⦁ минометы

⦁ огнеметы

Дополнение

С 25 ноября 2024 года вступил в действие Закон Украины "О декларировании оружия". Полное название Закон Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" по совершенствованию порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.

Вы нашли огнестрельное оружие и боеприпасы. Как задекларировать?

⦁ Немедленно сообщить в полицию о находке или имеющемся оружии по номеру 102

⦁ В течение 24 часов прибыть в ближайшее подразделение полиции по месту Вашего пребывания для декларирования оружия или боеприпасов

⦁ Определиться: задекларировать оружие и оставить себе или добровольно сдать в подразделения полиции

Какие документы нужны для декларирования огнестрельного оружия и боеприпасов к нему:

⦁ Письменное заявление

⦁ Паспорт-книжечка или ID-карточка

⦁ Фотокарточка размером 3.5 на 4.5 см

⦁ Выписка о месте жительства/регистрации

⦁ Идентификационный номер