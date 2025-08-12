Українці задекларували понад 11 тис. одиниць вогнепальної зброї

$41.450.06
Ексклюзив
12:50 • 3370 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12:25 • 14263 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 14777 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
08:17 • 12779 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
12 серпня, 06:06 • 14532 перегляди
Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
12 серпня, 05:29 • 19038 перегляди
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Окупанти на Донеччині відрізають водопостачання домівок через відмову від російських документів - ЦНС12 серпня, 05:04 • 5036 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 19915 перегляди
Ракетний удар по навчальній базі в Україні забрав життя іноземних новобранців - NYT12 серпня, 06:46 • 19465 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня12 серпня, 07:04 • 27564 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto09:24 • 17728 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ян Ліпавський
Андрій Сибіга
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Одеса
Європа
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 20065 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 25477 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 182239 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 125418 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 241558 перегляди
Truth Social
Financial Times
COVID-19
Leopard 2
MIM-104 Patriot

Українці задекларували понад 11 тис. одиниць вогнепальної зброї

Київ • УНН

 • 1038 перегляди

Українці офіційно задекларували понад 11 тисяч одиниць вогнепальної зброї та 5 мільйонів боєприпасів. Кампанія добровільного декларування триває, дозволяючи уникнути відповідальності.

Українці вже офіційно задекларували понад 11 тисяч одиниць вогнепальної зброї та більше 5 мільйонів боєприпасів. І кампанія добровільного декларування зброї, яку можна здати до найближчого підрозділу Нацполіції, триває. Про це повідомляє МВС, пише УНН.

Деталі

"В Україні задекларовано 11 209 одиниць вогнепальної зброї та понад 5 мільйонів боєприпасів до неї", - повідомили у МВС.

Кампанія добровільного декларування вогнепальної зброї та боєприпасів дає змогу громадянам офіційно повідомити про зброю, яка була знайдена чи отримана поза законом, і врегулювати своє володіння згідно з чинним законодавством.

Процедура декларування максимально проста: достатньо особисто звернутися до найближчого підрозділу Національної поліції, надати зброю разом із пакетом документів – письмовою заявою, паспортом, ідентифікаційним кодом, довідкою про місце проживання та фотокарткою розміром 3,5х4,5 см. Після цього поліція розгляне заяву та ухвалить рішення про реєстрацію.

У МВС наголошують, що добровільне декларування – це важливий крок для безпеки громадян і держави, а також можливість уникнути адміністративної чи кримінальної відповідальності. Акція триватиме, і кожен власник зброї закликається діяти відповідально.

"Декларуйте у поліції – зберігайте відповідально!", – йдеться у повідомлення МВС.

"Зниклі – не забуті": МВС запускає онлайн-сервіс для отримання витягів із реєстру безвісти зниклих07.08.25, 14:47 • 2182 перегляди

Степан Гафтко

Суспільство
Національна поліція України
Міністерство внутрішніх справ України
Україна