Українці задекларували понад 11 тис. одиниць вогнепальної зброї

Українці вже офіційно задекларували понад 11 тисяч одиниць вогнепальної зброї та більше 5 мільйонів боєприпасів. І кампанія добровільного декларування зброї, яку можна здати до найближчого підрозділу Нацполіції, триває. Про це повідомляє МВС, пише УНН.

Деталі

"В Україні задекларовано 11 209 одиниць вогнепальної зброї та понад 5 мільйонів боєприпасів до неї", - повідомили у МВС.

Кампанія добровільного декларування вогнепальної зброї та боєприпасів дає змогу громадянам офіційно повідомити про зброю, яка була знайдена чи отримана поза законом, і врегулювати своє володіння згідно з чинним законодавством.

Процедура декларування максимально проста: достатньо особисто звернутися до найближчого підрозділу Національної поліції, надати зброю разом із пакетом документів – письмовою заявою, паспортом, ідентифікаційним кодом, довідкою про місце проживання та фотокарткою розміром 3,5х4,5 см. Після цього поліція розгляне заяву та ухвалить рішення про реєстрацію.

У МВС наголошують, що добровільне декларування – це важливий крок для безпеки громадян і держави, а також можливість уникнути адміністративної чи кримінальної відповідальності. Акція триватиме, і кожен власник зброї закликається діяти відповідально.

"Декларуйте у поліції – зберігайте відповідально!", – йдеться у повідомлення МВС.

