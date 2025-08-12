Украинцы задекларировали более 11 тыс. единиц огнестрельного оружия

Украинцы уже официально задекларировали более 11 тысяч единиц огнестрельного оружия и более 5 миллионов боеприпасов. И кампания добровольного декларирования оружия, которое можно сдать в ближайшее подразделение Нацполиции, продолжается. Об этом сообщает МВД, пишет УНН.

Детали

"В Украине задекларировано 11 209 единиц огнестрельного оружия и более 5 миллионов боеприпасов к нему", - сообщили в МВД.

Кампания добровольного декларирования огнестрельного оружия и боеприпасов позволяет гражданам официально сообщить об оружии, которое было найдено или получено вне закона, и урегулировать свое владение согласно действующему законодательству.

Процедура декларирования максимально проста: достаточно лично обратиться в ближайшее подразделение Национальной полиции, предоставить оружие вместе с пакетом документов – письменным заявлением, паспортом, идентификационным кодом, справкой о месте жительства и фотографией размером 3,5х4,5 см. После этого полиция рассмотрит заявление и примет решение о регистрации.

В МВД отмечают, что добровольное декларирование – это важный шаг для безопасности граждан и государства, а также возможность избежать административной или уголовной ответственности. Акция продлится, и каждый владелец оружия призывается действовать ответственно.

"Декларируйте в полиции – храните ответственно!", – говорится в сообщении МВД.

«Пропавшие – не забыты»: МВД запускает онлайн-сервис для получения выписок из реестра без вести пропавших