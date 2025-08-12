Украинцы задекларировали более 11 тыс. единиц огнестрельного оружия

$41.450.06
Эксклюзив
12:50 • 72 просмотра
Разведка об обмене пленными: «Стамбул-2» еще не закончен, РФ не вернула еще все категории
12:25 • 5074 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
11:50 • 10238 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
09:50 • 16904 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
09:30 • 15166 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00 • 13107 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
08:17 • 11723 просмотра
"Инфильтрация не означает получение контроля над территорией": ОТГ "Донецк" заявила об оборонительных боях и уничтожении просачивающегося врага
12 августа, 06:06 • 14236 просмотра
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
12 августа, 05:29 • 18848 просмотра
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и путина сделали заявление по Украине
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 82460 просмотра
Собственные бренды аптек: как они помогают снизить цены на лекарства и сохранить качество
Киевлянин за $15-25 тысяч "снимал" мужчин с воинского учета12 августа, 02:50 • 22404 просмотра
«Будущее Украины должно основываться на свободе»: премьер-министры Великобритании и Канады обсудили поддержку Украины12 августа, 03:11 • 17780 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 14625 просмотра
Ракетный удар по учебной базе в Украине унес жизни иностранных новобранцев - NYT12 августа, 06:46 • 15902 просмотра
10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа07:04 • 21152 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода12:25 • 5082 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
11:50 • 10243 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
Эксклюзив
09:50 • 16911 просмотра
Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закрутокPhoto09:24 • 12305 просмотра
10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа07:04 • 21669 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ян Липавский
Андрей Сибига
Кирилл Буданов
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Одесса
Европа
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 15011 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto11 августа, 19:18 • 23668 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 180518 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 123861 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 240027 просмотра
Truth Social
Financial Times
COVID-19
Леопард 2
MIM-104 Patriot

Украинцы задекларировали более 11 тыс. единиц огнестрельного оружия

Киев • УНН

 • 772 просмотра

Украинцы официально задекларировали более 11 тысяч единиц огнестрельного оружия и 5 миллионов боеприпасов. Кампания добровольного декларирования продолжается, позволяя избежать ответственности.

Украинцы задекларировали более 11 тыс. единиц огнестрельного оружия

Украинцы уже официально задекларировали более 11 тысяч единиц огнестрельного оружия и более 5 миллионов боеприпасов. И кампания добровольного декларирования оружия, которое можно сдать в ближайшее подразделение Нацполиции, продолжается. Об этом сообщает МВД, пишет УНН.

Детали

"В Украине задекларировано 11 209 единиц огнестрельного оружия и более 5 миллионов боеприпасов к нему", - сообщили в МВД.

Кампания добровольного декларирования огнестрельного оружия и боеприпасов позволяет гражданам официально сообщить об оружии, которое было найдено или получено вне закона, и урегулировать свое владение согласно действующему законодательству.

Процедура декларирования максимально проста: достаточно лично обратиться в ближайшее подразделение Национальной полиции, предоставить оружие вместе с пакетом документов – письменным заявлением, паспортом, идентификационным кодом, справкой о месте жительства и фотографией размером 3,5х4,5 см. После этого полиция рассмотрит заявление и примет решение о регистрации.

В МВД отмечают, что добровольное декларирование – это важный шаг для безопасности граждан и государства, а также возможность избежать административной или уголовной ответственности. Акция продлится, и каждый владелец оружия призывается действовать ответственно.

"Декларируйте в полиции – храните ответственно!", – говорится в сообщении МВД.

Степан Гафтко

Общество
Национальная полиция Украины
Министерство внутренних дел Украины
Украина