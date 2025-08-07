$41.610.07
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Андрій Єрмак
Джо Байден
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Франция
Донецкая область
«Пропавшие – не забыты»: МВД запускает онлайн-сервис для получения выписок из реестра без вести пропавших

Киев • УНН

 • 488 просмотра

МВД Украины запустило онлайн-услугу для получения выписки из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Это позволяет получить документ за несколько дней, вместо недель, и доступно 24/7.

«Пропавшие – не забыты»: МВД запускает онлайн-сервис для получения выписок из реестра без вести пропавших

Министерство внутренних дел Украины сделало еще один шаг к удобному цифровому государству – отныне выписку из реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, можно оформить полностью онлайн. Без очередей, без бумажной волокиты, без потери драгоценного времени.

Об этом сообщил Игорь Клименко, пишет УНН.

Детали

Украинцы, которые ищут своих пропавших родных, больше не должны отправлять запросы по почте или искать адреса госучреждений. МВД Украины запустило онлайн-услугу по получению выписки из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Теперь все – в несколько кликов:

  1. Авторизуйтесь на платформе Единого окна для граждан;
    1. Выберите соответствующую услугу;
      1. Заполните данные о себе и пропавшем лице;
        1. Подпишите электронной подписью.

          Услуга доступна 24/7, с возможностью редактирования черновика до подписания.

          После подачи запроса можно отследить его статус в реальном времени, а сам документ – загрузить онлайн в любой момент.

          Цифровизация значительно сократила сроки рассмотрения: то, что раньше могло длиться неделями, теперь решается за несколько дней.

          В МВД подчеркивают: семьи пропавших без вести не должны тратить время на бюрократию.

          Именно с этой целью недавно была запущена Единая информационная платформа znykli-bezvisti.mvs.gov.ua – за первый месяц ее работы ресурс уже посетили более 15 000 украинцев.

          Лилия Подоляк

          Общество
          Министерство внутренних дел Украины
          Игорь Клименко
          Украина