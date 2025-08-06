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Новые водительские права, в случае утери во время войны, можно получить бесплатно - МВД

Киев • УНН

 • 498 просмотра

Украинские водители, потерявшие документы из-за войны, могут бесплатно восстановить удостоверение и техпаспорт. Для этого нужен документ от следователя, подтверждающий статус потерпевшего лица.

Новые водительские права, в случае утери во время войны, можно получить бесплатно - МВД

Украинские водители, которые из-за войны потеряли водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспорта, теперь смогут получить новые документы бесплатно.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет УНН.

Детали

Сегодня Правительство поддержало инициативу МВД: пострадавшие от вооруженной агрессии россии освобождаются от уплаты за изготовление водительского удостоверения и регистрационного документа на транспорт. Платить за пластиковые бланки также не нужно

- сообщил Клименко.

В МВД объяснили, как это будет работать на практике:

  • человек, пострадавший в результате обстрела, получает от следователя документ о том, что он имеет статус потерпевшего лица;
    • с этим документом обращается в любой сервисный центр МВД (стационарный или мобильный, который работает на месте ликвидации);
      • администратор быстро обрабатывает обращение и без всякой оплаты выдает новые документы.

        Это еще один шаг к тому, чтобы помощь от государства была доступной и без лишней бюрократии.

        Следующий шаг - безотлагательное бесплатное восстановление ID-документов. Работаем над решением этой задачи

        - отметил Клименко.

        Дополнение

        МВД обновило условия сдачи экзаменов на права: увеличены интервалы между попытками практического экзамена (до 30 дней после третьей неудачи) и обновлены технические средства контроля.

        Павел Зинченко

        Авто
        Министерство внутренних дел Украины
        Игорь Клименко
        Украина