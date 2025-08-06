Новые водительские права, в случае утери во время войны, можно получить бесплатно - МВД
Киев • УНН
Украинские водители, потерявшие документы из-за войны, могут бесплатно восстановить удостоверение и техпаспорт. Для этого нужен документ от следователя, подтверждающий статус потерпевшего лица.
Украинские водители, которые из-за войны потеряли водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспорта, теперь смогут получить новые документы бесплатно.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет УНН.
Детали
Сегодня Правительство поддержало инициативу МВД: пострадавшие от вооруженной агрессии россии освобождаются от уплаты за изготовление водительского удостоверения и регистрационного документа на транспорт. Платить за пластиковые бланки также не нужно
В МВД объяснили, как это будет работать на практике:
- человек, пострадавший в результате обстрела, получает от следователя документ о том, что он имеет статус потерпевшего лица;
- с этим документом обращается в любой сервисный центр МВД (стационарный или мобильный, который работает на месте ликвидации);
- администратор быстро обрабатывает обращение и без всякой оплаты выдает новые документы.
Это еще один шаг к тому, чтобы помощь от государства была доступной и без лишней бюрократии.
Следующий шаг - безотлагательное бесплатное восстановление ID-документов. Работаем над решением этой задачи
Дополнение
МВД обновило условия сдачи экзаменов на права: увеличены интервалы между попытками практического экзамена (до 30 дней после третьей неудачи) и обновлены технические средства контроля.