Нові водійські права, у разі згуби під час війни, можна отримати безплатно - МВС
Київ • УНН
Українські водії, що втратили документи через війну, можуть безоплатно відновити посвідчення та техпаспорт. Для цього потрібен документ від слідчого, що підтверджує статус потерпілої особи.
Українські водії, які через війну втратили водійське посвідчення або свідоцтво про реєстрацію транспорту, відтепер зможуть отримати нові документи безкоштовно.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, пише УНН.
Деталі
Сьогодні Уряд підтримав ініціативу МВС: постраждалі від збройної агресії росії звільняються від сплати за виготовлення водійського посвідчення та реєстраційного документа на транспорт. Платити за пластикові бланки також не потрібно
В МВС пояснили, як це працюватиме на практиці:
- людина, яка постраждала внаслідок обстрілу, отримує від слідчого документ про те, що вона має статус потерпілої особи;
- з цим документом звертається до будь-якого сервісного центру МВС (стаціонарного чи мобільного, який працює на місці ліквідації);
- адміністратор швидко опрацьовує звернення і без жодної оплати видає нові документи.
Це ще один крок до того, щоб допомога від держави була доступною та без зайвої бюрократії.
Наступний крок - невідкладне безкоштовне відновлення ID-документів. Працюємо над вирішенням цієї задачі
Доповнення
МВС оновило умови складання іспитів на права: збільшено інтервали між спробами практичного іспиту (до 30 днів після третьої невдачі) та оновлено технічні засоби контролю.