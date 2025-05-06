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Складання іспитів на водійські права в Україні стане складнішим: детально про нові умови

Київ • УНН

 • 2904 перегляди

МВС оновило умови складання іспитів на права: збільшено інтервали між спробами практичного іспиту (до 30 днів після третьої невдачі) та оновлено технічні засоби контролю.

Складання іспитів на водійські права в Україні стане складнішим: детально про нові умови

МВС оприлюднило проєкт наказу щодо нових умов складання іспитів для отримання водійських прав. Згідно з ним - збільшуються інтервали між практичними іспитами, а також оновлюється розміщення технічних засобів контролю.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ України.

Деталі

В Україні оновлюється процес складання іспитів для отримання посвідчення водія. Серед головного - збільшуються строки повторної здачі практичного іспиту.

Наприклад:

  • якщо особа не склала іспит вперше, наступний практичний іспит призначається не раніше ніж через десять календарних днів;
    • якщо особа вдруге не склала практичний іспит, наступний - не раніше ніж через двадцять календарних днів;
      • Якщо втретє не вдалося, тоді через тридцять календарних днів.

        Також визначено порядок використання технічних засобів контролю та відеофіксації екзаменів. Ідеться про 3-4 технзасоби, - залежно від типу транспортного засобу.

        Рада планує визначитися щодо вилучення прав у водіїв, обмежених у керуванні - зокрема за позовами ТЦК06.05.25, 10:23 • 6624 перегляди

        Наприклад:

        • у транспортному засобі категорії В, який використовується для приймання практичного іспиту стаціонарно, розміщується (вмонтовується) не менше чотирьох технічних засобів контролю;
          • у транспортних засобах категорій С, С1, D, D1, ВЕ, СЕ, С1Е, DЕ і D1Е стаціонарно розміщується (вмонтовується) або закріплюється на переносних конструкціях не менше трьох технічних засобів контролю.

            У новому додатку 1 "Схема розташування місць стаціонарного розміщення (вмонтування) або закріплення на переносних конструкціях технічних засобів контролю в (на) транспортних засобах, що використовуються для приймання практичного іспиту" до Інструкції № 408 встановлюється спосіб розміщення (вмонтування) або закріплення технічних засобів контролю на транспортних засобах.

            Дивитися зміни можна за посиланням на сайт МВС України. 

            Нагадаємо

            У ЄС узгоджено зміни до правил видачі водійських прав, посилено покарання за серйозні порушення, що діятимуть у всіх країнах ЄС. Також вводяться цифрові права та знижено вік для водіїв автобусів.

            На Київщині адміністратор сервісного центру МВС допомагав майбутнім водіям складати іспити за хабар: йому повідомили про підозру 17.03.25, 16:22 • 104849 переглядiв

            Ігор Тележніков

            Ігор Тележніков

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