Складання іспитів на водійські права в Україні стане складнішим: детально про нові умови
Київ • УНН
МВС оновило умови складання іспитів на права: збільшено інтервали між спробами практичного іспиту (до 30 днів після третьої невдачі) та оновлено технічні засоби контролю.
МВС оприлюднило проєкт наказу щодо нових умов складання іспитів для отримання водійських прав. Згідно з ним - збільшуються інтервали між практичними іспитами, а також оновлюється розміщення технічних засобів контролю.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ України.
Деталі
В Україні оновлюється процес складання іспитів для отримання посвідчення водія. Серед головного - збільшуються строки повторної здачі практичного іспиту.
Наприклад:
- якщо особа не склала іспит вперше, наступний практичний іспит призначається не раніше ніж через десять календарних днів;
- якщо особа вдруге не склала практичний іспит, наступний - не раніше ніж через двадцять календарних днів;
- Якщо втретє не вдалося, тоді через тридцять календарних днів.
Також визначено порядок використання технічних засобів контролю та відеофіксації екзаменів. Ідеться про 3-4 технзасоби, - залежно від типу транспортного засобу.
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Наприклад:
- у транспортному засобі категорії В, який використовується для приймання практичного іспиту стаціонарно, розміщується (вмонтовується) не менше чотирьох технічних засобів контролю;
- у транспортних засобах категорій С, С1, D, D1, ВЕ, СЕ, С1Е, DЕ і D1Е стаціонарно розміщується (вмонтовується) або закріплюється на переносних конструкціях не менше трьох технічних засобів контролю.
У новому додатку 1 "Схема розташування місць стаціонарного розміщення (вмонтування) або закріплення на переносних конструкціях технічних засобів контролю в (на) транспортних засобах, що використовуються для приймання практичного іспиту" до Інструкції № 408 встановлюється спосіб розміщення (вмонтування) або закріплення технічних засобів контролю на транспортних засобах.
Дивитися зміни можна за посиланням на сайт МВС України.
Нагадаємо
У ЄС узгоджено зміни до правил видачі водійських прав, посилено покарання за серйозні порушення, що діятимуть у всіх країнах ЄС. Також вводяться цифрові права та знижено вік для водіїв автобусів.
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