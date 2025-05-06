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Сдача экзаменов на водительские права в Украине станет сложнее: подробно о новых условиях

Киев • УНН

 • 616 просмотра

МВД обновило условия сдачи экзаменов на права: увеличены интервалы между попытками практического экзамена (до 30 дней после третьей неудачи) и обновлены технические средства контроля.

Сдача экзаменов на водительские права в Украине станет сложнее: подробно о новых условиях

МВД обнародовало проект приказа о новых условиях сдачи экзаменов для получения водительских прав. Согласно ему - увеличиваются интервалы между практическими экзаменами, а также обновляется размещение технических средств контроля.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Детали

В Украине обновляется процесс сдачи экзаменов для получения водительского удостоверения. Среди главного - увеличиваются сроки повторной сдачи практического экзамена.

Например:

  • если лицо не сдало экзамен впервые, следующий практический экзамен назначается не ранее чем через десять календарных дней;
    • если лицо во второй раз не сдало практический экзамен, следующий - не ранее чем через двадцать календарных дней;
      • Если в третий раз не удалось, тогда через тридцать календарных дней.

        Также определен порядок использования технических средств контроля и видеофиксации экзаменов. Речь идет о 3-4 техсредствах, - в зависимости от типа транспортного средства.

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        Например:

        • в транспортном средстве категории В, которое используется для приема практического экзамена стационарно, размещается (встраивается) не менее четырех технических средств контроля;
          • в транспортных средствах категорий С, С1, D, D1, ВЕ, СЕ, С1Е, DЕ и D1Е стационарно размещается (встраивается) или закрепляется на переносных конструкциях не менее трех технических средств контроля.

            В новом приложении 1 "Схема расположения мест стационарного размещения (встраивания) или закрепления на переносных конструкциях технических средств контроля в (на) транспортных средствах, используемых для приема практического экзамена" в Инструкцию № 408 устанавливается способ размещения (встраивания) или закрепления технических средств контроля на транспортных средствах.

            Смотреть изменения можно по ссылке на сайт МВД Украины. 

            Напомним

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