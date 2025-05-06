Рада планирует определиться относительно изъятия прав у водителей, ограниченных в управлении - в частности по искам ТЦК

$41.710.11
47.310.23
ukenru
Парни напихивают себе карманы: в аграрном комитете Рады заинтересовались схемами в Госзембанке
Эксклюзив
07:11 • 924 просмотра

Парни напихивают себе карманы: в аграрном комитете Рады заинтересовались схемами в Госзембанке

05:57 • 10088 просмотра

Что подарить на День матери: лучшие идеи подарков

04:48 • 11781 просмотра

День пехоты ВСУ: роль пехотинцев во время войны против рф

Эксклюзив
04:00 • 14129 просмотра

Кабмин до сих пор не владеет результатами аудита НАБУ: работа Комиссии продолжается уже более полугода

Эксклюзив
5 мая, 14:12 • 41001 просмотра

Миссия остаться. Эксперт объяснил, почему Дума прибегает к манипуляциям по законопроекту о реформе АРМА

5 мая, 08:41 • 117936 просмотра

Курская операция достигла большинства поставленных целей - Сырский

Эксклюзив
5 мая, 06:29 • 179931 просмотра

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ

Эксклюзив
5 мая, 06:08 • 181328 просмотра

Неделя глубоких перемен и творческих возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 5–11 мая

3 мая, 09:33 • 176388 просмотра

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

Эксклюзив
3 мая, 06:30 • 190316 просмотра

Инсульт у детей: врач объяснил, как часто возникает и можно ли полностью восстановиться после него

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+9°
1м/с
73%
750 мм
Популярные новости

В Полтавской области школьник умер на уроке физкультуры

5 мая, 21:58 • 8116 просмотра

В Венгрии на потухшем вулкане обнаружили сокровища возрастом 3400 лет

5 мая, 23:26 • 10221 просмотра

Ночью москву атаковали беспилотники: что известно о последствиях

5 мая, 23:52 • 18587 просмотра

"Сегодня наступления не будет": бойцы ВСУ сорвали попытку продвижения оккупантов на Покровском направлении

02:03 • 10891 просмотра

Ракетный корабль с "Калибрами" вышел из акватории Черного моря - ВМС ВСУ

03:22 • 12885 просмотра
публикации

Что подарить на День матери: лучшие идеи подарков

05:57 • 10088 просмотра

Наука, которая кормит Украину: как развитие украинского животноводства обеспечивает продовольственную безопасность государства?

5 мая, 13:53 • 76461 просмотра

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ
Эксклюзив

5 мая, 06:29 • 179931 просмотра

Неделя глубоких перемен и творческих возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 5–11 мая
Эксклюзив

5 мая, 06:08 • 181328 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

3 мая, 06:01 • 239221 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Роберт Фицо

Папа Франциск

Фридрих Мерц

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Германия

Донецкая область

Реклама
УНН Lite

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

05:16 • 4220 просмотра

Бывший муж блогерши Саши Бо женится во второй раз

5 мая, 20:19 • 13160 просмотра

Шон Пенн: Трамп, как "ревнивый убийца", может уничтожить мир из-за собственных амбиций

5 мая, 08:45 • 77760 просмотра

Леди Гага обратилась к фанатам после попытки теракта на самом масштабном концерте певицы в Рио-де-Жанейро

5 мая, 08:03 • 76401 просмотра

"Громовержцы" от Marvel начали летний сезон проката с $162 млн сборов в мире

5 мая, 07:50 • 82428 просмотра
Актуальное

MIM-104 Patriot

Сухой Су-30

Saab JAS 39 Gripen

F-16 Fighting Falcon

Dassault Rafale

Рада планирует определиться относительно изъятия прав у водителей, ограниченных в управлении - в частности по искам ТЦК

Киев • УНН

 • 90 просмотра

ВР планирует рассмотреть законопроект №8082, предусматривающий изъятие водительских прав у лиц, ограниченных в праве управления, в частности через иски ТЦК. Удостоверение нужно будет сдать добровольно или принудительно.

Рада планирует определиться относительно изъятия прав у водителей, ограниченных в управлении - в частности по искам ТЦК

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект №8082, который предусматривает новый порядок прекращения права на управление транспортными средствами, а также механизм изъятия водительских удостоверений у лиц, временно ограниченных в праве управления, в частности, из-за исков ТЦК. Об этом сообщает УНН со ссылкой на карточку законопроекта.

Детали 

В частности, речь идет о военнообязанных мужчинах, в отношении которых ТЦК подало иски в суд.

Так, согласно обновленной редакции законопроекта №8082, рекомендованной профильным комитетом к первому чтению, в случае вынесения судом решения о временном ограничении или лишении права на управление транспортными средствами, водительское удостоверение подлежит добровольной сдаче или принудительному изъятию.

"В случае лишения лица права на управление или временного ограничения в праве управления транспортными средствами водительское удостоверение у такого лица изымается или сдается лицом добровольно в подразделение Национальной полиции и передается в территориальный орган МВД", - говорится в материалах к законопроекту.

Это означает, что на законодательном уровне, как ожидается, будут урегулированы вопросы последствий решения административного суда об ограничении в праве управления. 

Закон Украины "О дорожном движении" предлагают дополнить новыми статьями 15-1 - 15-6, и урегулировать вопросы прекращения права на управление транспортными средствами и признания водительского удостоверения недействительным.

Таким образом, предлагается установить, что право на управление транспортными средствами прекращается в случае: 

  • лишения лица, имеющего водительское удостоверение, выданное впервые, в установленном законодательством порядке права на управление транспортными средствами;
    • установления факта оформления и выдачи водительского удостоверения на основании фиктивных или поддельных документов или нарушений при сдаче теоретического, практического экзаменов;
      • установления факта нарушения требований законодательства при подтверждении отсутствия у лица медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, на основании чего было получено водительское удостоверение.

        Штрафы и лишение удостоверения: депутаты предлагают увеличить штрафы для водителей за непредоставление преимущества в движении спецтранспорту25.03.24, 10:45 • 111878 просмотров

        "Информация о прекращении (приостановлении) права на управление транспортными средствами и необходимости сдачи водительского удостоверения в течение 15 рабочих дней направляется лицу заказным письмом по адресу, указанному в документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины… В случае обнаружения водительского удостоверения, которое, по данным Единого государственного реестра МВД, недействительно, кроме водительского удостоверения, срок действия которого истек, или в случае обнаружения, что право лица на управление транспортными средствами прекращено, полицейские изымают водительское удостоверение и направляют в территориальный орган Министерства внутренних дел Украины", - говорится в законопроекте.

        Поэтому право на управление транспортными средствами приостанавливается в случае: 

        • лишения права на управление транспортными средствами в установленном законодательством порядке на срок лишения (кроме случаев, когда лицо имеет водительское удостоверение, выданное впервые);
          • временного ограничения в праве управления транспортными средствами в установленном законодательством порядке;
            • выявления у лица медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами соответствующих категорий.

              Водительское удостоверение считается недействительным в случае: 

              • окончания срока действия водительского удостоверения, которым предоставлено право управления транспортными средствами соответствующих категорий;
                • утраты, уничтожения или похищения водительского удостоверения;
                  • выдачи лицу водительского удостоверения иностранного государства;
                    • обмена водительского удостоверения;
                      • не изъятия у лица или не сдачи лицом водительского удостоверения в течение 15 рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда о лишении его права на управление транспортными средствами;
                        • если лицо не явилось за получением водительского удостоверения, выданного впервые, или не осуществило обмен водительского удостоверения в течение одного года со дня возникновения оснований для его выдачи или обмена.

                          В Украине готовятся к легализации множественного гражданства до конца 2025 года05.05.25, 00:54 • 15890 просмотров

                          Алина Волянская

                          Алина Волянская

                          Обществополитика
                          Министерство внутренних дел Украины
                          Верховная Рада
                          Украина
                          Brent
                          $61.42
                          Bitcoin
                          $94,495.20
                          S&P 500
                          $5,675.17
                          Tesla
                          $281.41
                          Газ TTF
                          $33.34
                          Золото
                          $3,373.30
                          Ethereum
                          $1,806.35