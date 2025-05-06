Рада планирует определиться относительно изъятия прав у водителей, ограниченных в управлении - в частности по искам ТЦК
Киев • УНН
ВР планирует рассмотреть законопроект №8082, предусматривающий изъятие водительских прав у лиц, ограниченных в праве управления, в частности через иски ТЦК. Удостоверение нужно будет сдать добровольно или принудительно.
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект №8082, который предусматривает новый порядок прекращения права на управление транспортными средствами, а также механизм изъятия водительских удостоверений у лиц, временно ограниченных в праве управления, в частности, из-за исков ТЦК. Об этом сообщает УНН со ссылкой на карточку законопроекта.
Детали
В частности, речь идет о военнообязанных мужчинах, в отношении которых ТЦК подало иски в суд.
Так, согласно обновленной редакции законопроекта №8082, рекомендованной профильным комитетом к первому чтению, в случае вынесения судом решения о временном ограничении или лишении права на управление транспортными средствами, водительское удостоверение подлежит добровольной сдаче или принудительному изъятию.
"В случае лишения лица права на управление или временного ограничения в праве управления транспортными средствами водительское удостоверение у такого лица изымается или сдается лицом добровольно в подразделение Национальной полиции и передается в территориальный орган МВД", - говорится в материалах к законопроекту.
Это означает, что на законодательном уровне, как ожидается, будут урегулированы вопросы последствий решения административного суда об ограничении в праве управления.
Закон Украины "О дорожном движении" предлагают дополнить новыми статьями 15-1 - 15-6, и урегулировать вопросы прекращения права на управление транспортными средствами и признания водительского удостоверения недействительным.
Таким образом, предлагается установить, что право на управление транспортными средствами прекращается в случае:
- лишения лица, имеющего водительское удостоверение, выданное впервые, в установленном законодательством порядке права на управление транспортными средствами;
- установления факта оформления и выдачи водительского удостоверения на основании фиктивных или поддельных документов или нарушений при сдаче теоретического, практического экзаменов;
- установления факта нарушения требований законодательства при подтверждении отсутствия у лица медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, на основании чего было получено водительское удостоверение.
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"Информация о прекращении (приостановлении) права на управление транспортными средствами и необходимости сдачи водительского удостоверения в течение 15 рабочих дней направляется лицу заказным письмом по адресу, указанному в документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины… В случае обнаружения водительского удостоверения, которое, по данным Единого государственного реестра МВД, недействительно, кроме водительского удостоверения, срок действия которого истек, или в случае обнаружения, что право лица на управление транспортными средствами прекращено, полицейские изымают водительское удостоверение и направляют в территориальный орган Министерства внутренних дел Украины", - говорится в законопроекте.
Поэтому право на управление транспортными средствами приостанавливается в случае:
- лишения права на управление транспортными средствами в установленном законодательством порядке на срок лишения (кроме случаев, когда лицо имеет водительское удостоверение, выданное впервые);
- временного ограничения в праве управления транспортными средствами в установленном законодательством порядке;
- выявления у лица медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами соответствующих категорий.
Водительское удостоверение считается недействительным в случае:
- окончания срока действия водительского удостоверения, которым предоставлено право управления транспортными средствами соответствующих категорий;
- утраты, уничтожения или похищения водительского удостоверения;
- выдачи лицу водительского удостоверения иностранного государства;
- обмена водительского удостоверения;
- не изъятия у лица или не сдачи лицом водительского удостоверения в течение 15 рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда о лишении его права на управление транспортными средствами;
- если лицо не явилось за получением водительского удостоверения, выданного впервые, или не осуществило обмен водительского удостоверения в течение одного года со дня возникновения оснований для его выдачи или обмена.
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