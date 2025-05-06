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Рада планує визначитися щодо вилучення прав у водіїв, обмежених у керуванні - зокрема за позовами ТЦК

Київ • УНН

 • 1794 перегляди

ВР планує розглянути законопроєкт №8082, що передбачає вилучення водійських прав у осіб, яких обмежено в праві керування, зокрема через позови ТЦК. Посвідчення потрібно буде здати добровільно або примусово.

Рада планує визначитися щодо вилучення прав у водіїв, обмежених у керуванні - зокрема за позовами ТЦК

Верховна Рада планує розглянути законопроєкт №8082, який передбачає новий порядок припинення права на керування транспортними засобами, а також механізм вилучення посвідчень водія в осіб, яких тимчасово обмежено в праві керування, зокрема через позови ТЦК. Про це повідомляє УНН з посиланням на картку законопроєкту.

Деталі 

Зокрема, ідеться про військовозобов’язаних чоловіків, стосовно яких ТЦК подало позови до суду.

Так, відповідно до оновленої редакції законопроєкту №8082, рекомендованої профільним комітетом до першого читання, у разі винесення судом рішення про тимчасове обмеження або позбавлення права на керування транспортними засобами, посвідчення водія підлягає добровільній здачі або примусовому вилученню.

"У разі позбавлення особи права на керування чи тимчасового обмеження в праві керування транспортними засобами посвідчення водія в такої особи вилучається або здається особою добровільно до підрозділу Національної поліції та передається до територіального органу МВС", - ідеться в матеріалах до законопроєкту.

Це означає, що на законодавчому рівні, як очікується, будуть врегульовані питання наслідків рішення адміністративного суду про обмеження у праві керування. 

Закон України "Про дорожній рух" пропонують доповнити новими статтями 15-1 - 15-6, та врегулювати питання припинення права на керування транспортними засобами та визнання посвідчення водія недійсним.

Таким чином пропонується встановити, що право на керування транспортними засобами припиняється у разі: 

  • позбавлення особи, яка має посвідчення водія, видане вперше, в установленому законодавством порядку права на керування транспортними засобами;
    • установлення факту оформлення та видачі посвідчення водія на підставі фіктивних чи підроблених документів або порушень під час складення теоретичного, практичного іспитів;
      • установлення факту порушення вимог законодавства під час підтвердження відсутності в особи медичних протипоказань до керування транспортними засобами, на підставі чого було отримано посвідчення водія.

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        "Інформація про припинення (призупинення) права на керування транспортними засобами та необхідність здачі посвідчення водія протягом 15 робочих днів надсилається особі рекомендованим листом на адресу, зазначену в документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України… У разі виявлення посвідчення водія, яке, за даними Єдиного державного реєстру МВС, недійсне, окрім посвідчення водія, строк дії якого закінчився, або в разі виявлення, що право особи на керування транспортними засобами припинено, поліцейські вилучають посвідчення водія та надсилають до територіального органу Міністерства внутрішніх справ України", - ідеться в законопроєкті.

        Тому право на керування транспортними засобами призупиняється в разі: 

        • позбавлення права на керування транспортними засобами в установленому законодавством порядку на строк позбавлення (крім випадків, коли особа має посвідчення водія, видане вперше);
          • тимчасового обмеження в праві керування транспортними засобами в установленому законодавством порядку;
            • виявлення в особи медичних протипоказань до керування транспортними засобами відповідних категорій.

              Посвідчення водія вважається недійсним у разі: 

              • закінчення строку дії посвідчення водія, яким надано право керування транспортними засобами відповідних категорій;
                • утрати, знищення чи викрадення посвідчення водія;
                  • видачі особі посвідчення водія іноземної держави;
                    • обміну посвідчення водія;
                      • не вилучення в особи або не здачі особою посвідчення водія протягом 15 робочих днів із дня набрання законної сили рішенням суду про позбавлення її права на керування транспортними засобами;
                        • якщо особа не з'явилася за отриманням посвідчення водія, виданого вперше, або не здійснила обмін посвідчення водія протягом одного року з дня виникнення підстав для його видачі або обміну.

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                          Аліна Волянська

                          Аліна Волянська

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