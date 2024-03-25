Штрафы и лишение удостоверения: депутаты предлагают увеличить штрафы для водителей за непредоставление преимущества в движении спецтранспорту

Группа народных депутатов зарегистрировали законопроект, который предусматривает увеличение штрафов для водителей за непредоставление преимущества в движении спецтранспорту, движущемуся с включенными мигалками.

Об этом передает УНН с ссылкой на законопроект №11111.

Детали

Согласно проекту закона, предлагается увеличить штрафы для водителей за непредоставление преимущества в движении спецтранспортам (аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции), движущимся с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами.

Штраф предлагается установить в размере от 1700 гривен до 2550 гривен и лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года. Сейчас такой штраф составляет 680 гривен. Такое же наказание предлагается установить для водителей, которые не предоставили преимущество маршрутным транспортным средствам, в частности, задействованных для перевозки групп детей.

Кроме того, депутаты предлагают штрафовать водителей, которые не предоставили преимущество в движении спецтранспорту, что повлекло или могло повлечь создание угрозы жизни и/или здоровью людей. За такое нарушение планируется наказывать штрафом от 3400 гривен до 5100 гривен и лишением права управления транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

Напомним,

Одесская область вошла в топ-5 регионов Украины по количеству аварий с начала года. Всего за два месяца в Одесской области зафиксировали 181 ДТП.