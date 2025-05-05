В Украине готовятся к легализации множественного гражданства до конца 2025 года

Украина готовится к легализации множественного гражданства. Окончательный проект соответствующего закона, вероятно, будет готов к концу 2025 года. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышов в интервью итальянскому изданию La Repubblica, передает УНН.

Детали

Министр национального единства Алексей Чернышов спрогнозировал, что украинский закон о двойном гражданстве появится в течение года. По его словам, Украина готовится к легализации множественного гражданства. Окончательный проект соответствующего закона должен быть готов к концу этого года.

Мы не хотим никого заставлять возвращаться, но наша цель - объединить всех украинцев дома и за рубежом. Прежде всего, мы принимаем закон, который позволит эмигрантам иметь двойное гражданство, что сейчас запрещено. У них будут те же права, что и у тех, кто остался в Украине, в частности право голоса. Закон будет готов в течение года - заявил Чернышов в интервью изданию.

В то же время он не смог точно ответить, смогут ли украинцы с двойным гражданством проголосовать на следующих президентских выборах.

Это не точно. Чтобы справиться с процедурами, сроки не будут короткими, необходимо будет соблюдать процедуру и продемонстрировать, что вы проживали в Украине - пояснил министр.

Также, по словам Чернышова, министерство национального единства разрабатывает электронную платформу для украинцев, которые вынужденно покинули страну. Она станет полезным инструментом поддержки: позволит искать работу, жилье и получать необходимую информацию.

Министр отметил, что идет подготовка к открытию Центров единства (Unity Hubs) в европейских столицах, в частности в Риме.

"Также у нас есть идея унифицировать учебные программы, которые изучают украинские дети за рубежом, с нашими национальными стандартами", – добавил Алексей Чернышов.

Напомним

В декабре 2024 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о множественном гражданстве в Украине. Документ определяет условия приобретения двойного гражданства и запрещает его для граждан государства-агрессора.

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