Зеленский объяснил, почему важно разрешить множественное гражданство

Президент Владимир Зеленский сказал, что поддерживает введение множественного гражданства для украинцев, которые получают паспорта в странах ЕС или других близких партнеров. Об этом он сказал во время встречи с руководителями территориальных общин и районов Закарпатья, пишет УНН.

Я поддерживаю идею о двойном, а точнее множественном, гражданстве. Эта возможность будет только для отдельных стран - стран ЕС и наших близких партнеров. Это поможет людям, которые из-за войны, получили документы за рубежом. Для нас важно, чтобы получив документы там, они не меняли полностью свое гражданство. Даже если дети там учились, закончили университет, чтобы они не полностью потеряли связь с Украиной - сказал Зеленский.

Напомним

Ранее президент подал в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве. Проект определяет принципы гражданства и основания для его потери, в частности при приобретении гражданства государства-агрессора.

По данным МИД, за рубежом проживает до 7,5 млн украинцев, для которых этот вопрос является актуальным.

Даже в случае получения гражданства, 79% украинцев не переехали в США или Европу - КМИС