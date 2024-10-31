Зеленский объяснил, почему важно разрешить множественное гражданство
Киев • УНН
Президент поддержал идею множественного гражданства для украинцев в странах ЕС и близких партнеров.
Президент Владимир Зеленский сказал, что поддерживает введение множественного гражданства для украинцев, которые получают паспорта в странах ЕС или других близких партнеров. Об этом он сказал во время встречи с руководителями территориальных общин и районов Закарпатья, пишет УНН.
Я поддерживаю идею о двойном, а точнее множественном, гражданстве. Эта возможность будет только для отдельных стран - стран ЕС и наших близких партнеров. Это поможет людям, которые из-за войны, получили документы за рубежом. Для нас важно, чтобы получив документы там, они не меняли полностью свое гражданство. Даже если дети там учились, закончили университет, чтобы они не полностью потеряли связь с Украиной
Напомним
Ранее президент подал в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве. Проект определяет принципы гражданства и основания для его потери, в частности при приобретении гражданства государства-агрессора.
По данным МИД, за рубежом проживает до 7,5 млн украинцев, для которых этот вопрос является актуальным.
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