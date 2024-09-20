Сибіга: йде робота над фінальною версією закону про множинне громадянство
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про роботу над фінальною версією закону про множинне громадянство. За кордоном проживає до 7,5 млн українців, для яких це питання є актуальним.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про роботу над фінальною версією закону про запровадження множинного громадянства, пише УНН.
Запровадження множинного громадянства. Наразі йде відповідна робота над фінальною версією закону
Міністр вказав, що за кордоном нараховуються до 7,5 мільйонів українців.
Нагадаємо
Сибіга вказав на три ключові напрямки нової політики щодо українців за кордоном. Серед них - електронний консул, множинне громадянство та відкриття українських осередків у сусідніх країнах.
Зеленський подав ще один законопроект про множинне громадянство07.08.24, 22:16 • 54044 перегляди