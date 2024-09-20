Сибига: идет работа над финальной версией закона о множественном гражданстве

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о работе над финальной версией закона о введении множественного гражданства, пишет УНН.

Введение множественного гражданства. Сейчас идет соответствующая работа над финальной версией закона - написал Сибига в Facebook.

Министр указал, что за рубежом насчитываются до 7,5 миллионов украинцев.

Напомним

Сибига указал на три ключевых направления новой политики в отношении украинцев за рубежом. Среди них - электронный консул, множественное гражданство и открытие украинских центров в соседних странах.

Зеленський подав ще один законопроект про множинне громадянство