Сибига: идет работа над финальной версией закона о множественном гражданстве
Киев • УНН
Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил о работе над финальной версией закона о множественном гражданстве. За рубежом проживает до 7,5 млн украинцев, для которых этот вопрос является актуальным.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о работе над финальной версией закона о введении множественного гражданства, пишет УНН.
Введение множественного гражданства. Сейчас идет соответствующая работа над финальной версией закона
Министр указал, что за рубежом насчитываются до 7,5 миллионов украинцев.
Напомним
Сибига указал на три ключевых направления новой политики в отношении украинцев за рубежом. Среди них - электронный консул, множественное гражданство и открытие украинских центров в соседних странах.
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